«مواصفات» تعرض 3 أنظمة إماراتية جديدة خاصة بالأغذية والمشروبات

المصدر: أحمد الشربيني ■دبي

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، أعمال الدورة 25 لمعرض الخليج للأغذية «غلفود 2020»، الذي يعقد من 16 حتى 20 فبراير الجاري.

وأعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أنها ستعرض في «غلفود 2020» أنظمة إماراتية ولوائح فنية تتعلق بقطاع الأغذية والمشروبات، منها ثلاثة أنظمة تعرض للمرة الأولى، هي النظام الإماراتي للرقابة على عسل النحل، الذي يدخل حيز التنفيذ الإلزامي مطلع أبريل المقبل، والنظام الإماراتي للرقابة على منتجات العصائر والمشروبات، والنظام الإماراتي للرقابة على الحليب ومنتجات الألبان.

ويعد «غلفود» أحد أكبر المعارض النوعية على مستوى العالم، إذ يتوقع أن يشهد حضوراً يناهز 100 ألف زائر من 200 دولة، من قطاعات تشريعية وتنظيمية وإنتاجية وخبراء وموردين، ويتيح أمام المشاركين الفرصة للتواصل والاطلاع على أحدث المنتجات في صناعة الأغذية والمشروبات، والابتكارات في مجال التقنية وتجارة التجزئة.

وقال المدير العام لـ«مواصفات»، عبدالله عبدالقادر المعيني، إن الهيئة أنجزت إصدار 52 شهادة مطابقة لمنتجات عسل النحل في الدولة، وفق النظام الجديد للرقابة على منتجات العسل، لافتاً إلى أن الأسواق تشهد حالياً طرح منتجات حصلت على شهادات المطابقة، بعبوات تتوافق والنظام الجديد، سواء من حيث توفير بطاقة بيان على العبوة، تتضمن المعلومات الأساسية الخاصة بالمنتج، أو من حيث علامة الهيئة التي تؤكد تطابق تلك المنتجات مع النظام الرقابي.

وأكد أن الهيئة ستطبق النظام الإماراتي الإلزامي للرقابة على منتجات العسل، اتحادياً، بداية أبريل المقبل، موضحاً أن النظام سيمنع تداول أي منتجات لا توفر المعايير المطلوبة لجودة منتجات العسل.

وأضاف أن النظام سيتيح مستويات إضافية جديدة تعزز حصول المستهلكين على منتجات عسل بمعدلات جودة بمعايير مرتفعة، كما سيوفر أنظمة محددة تسهل انسيابية صادرات العسل المحلية عبر مواصفات جودة معترف بها وموثقة، على مستوى أسواق المنطقة.

وأكد المعيني أن النظام الذي سيمنع تداول منتجات العسل، غير الحاصلة على شهادة المطابقة من «مواصفات»، سيكون ملزماً لكل المنتجين والمستوردين، لافتاً إلى أن الهيئة تواصلت مع منتجي العسل في الدولة، وعقدت لقاءات مع أعضاء جمعية النحالين، التي تعد قيد التأسيس، للتنسيق حول تطبيق النظام.

وأضاف أن النظام الجديد للرقابة على العسل يعد الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ويعزز مركز الدولة التجاري في قطاع العسل، مبيناً أن النظام الجديد ينص على إلزام الشركات الموردة والمنتجة بتوفير بطاقة بيان على عبوات المنتجات، تتضمن المعلومات الأساسية الخاصة بالمنتج، مثل تواريخ الإنتاج، والتعبئة، وانتهاء الصلاحية، والمكونات الخاصة بالمنتج، إضافة إلى التحقق من شروط النقل والتخزين التي تضمن جودة المنتج.

ولفت المعيني إلى أن الهيئة ستسعى خلال «غلفود 2020» إلى تسليط الضوء على الأنظمة الإماراتية المعنية، مروراً بالعلامة الوطنية للحلال، واللائحة الخاصة باشتراطات الترخيص باستخدامها، متوقعاً منح علامة «حلال» الوطنية لعدد من الشركات خلال المعرض، بعدما لاقت إقبالاً كبيراً من قبل المصنعين للحصول عليها لمنتجاتهم، حيث أسهمت هذه العلامة في تسهيل التبادل التجاري بين الدولة والعالم، من خلال عولمة المواصفات والإجراءات الخاصة بمنح العلامة.