«الاقتصاد»: حملات صيانة لـ 4 طرز «شفروليه» لإصلاح الفرامل

المصدر: عبير عبدالحليم ■أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق أربع حملات صيانة، تشمل أربعة طرز من سيارات «شفروليه»، وهي: «شفروليه سيلفرادو» موديلات 2014 -2018، و«شفروليه سوبربان» موديلات 2015 و2017 و2019، و«شفروليه تاهو» موديلات 2015-2019، و«جي إم سي سييرا» (2014-2016)، اعتباراً من 23 الجاري، وذلك بالتعاون مع وكيلَي السيارة في الدولة.

وأكدت الوزارة في تقرير أصدرته، أمس، أن الاستدعاء يرجع إلى ضرورة إعادة برمجة وحدة التحكم في الفرامل الإلكترونية، بعد أن أعلنت شركة «جنرال موتورز» أن هذه السيارات قد تتعرض لفرملة غير مقصودة أو لانسحاب السيارة إلى جانب واحد بسبب خطأ في البرنامج الخاص بوحدة التحكم في الفرامل الإلكترونية، وهو الأمر الذي قد يحدث في حال تم وضع مفتاح علبة النقل مزدوجة السرعة للسيارة، على نمط القيادة رباعي الدفع أو على القيادة الأوتوماتيكية، وقيادة السيارة على سرعات تراوح بين 65 و95 كيلومتراً في الساعة، وأشارت إلى أن السيارات من الطرز المذكورة آمنة للاستخدام.