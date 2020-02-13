22.11 مليار درهم إيرادات الخدمات الحكومية بالدرهم الإلكتروني خلال 2019

المصدر: دبي - وام

تجاوزت إيرادات الخدمات الحكومية الاتحادية المحصلة بالدرهم الإلكتروني حاجز 22.11 مليار درهم في عام 2019، حيث تنوعت بين 13.11 مليار درهم عبر منظومة الدرهم الإلكتروني، وتسعة مليارات درهم عبر نقاط الخدمة.

وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنفذة عبر منظومة الدرهم الإلكتروني في العام الماضي 49 مليون معاملة، منها 15 مليون معاملة عبر الموقع الإلكتروني للمنظومة، و34 مليون معاملة عبر نقاط الخدمة.

كما وصل إجمالي عدد الإيصالات إلى 24 مليون إيصال في عام 2019 توزعت بين تسعة ملايين إيصال عبر الموقع الإلكتروني، و15 مليون إيصال عبر نقاط الخدمة.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية، سعيد راشد اليتيم، حرص الوزارة على العمل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، لتوفير خدمات ترتقي إلى تطلعات المتعاملين وتلبي متطلباتهم، إذ يعمل مركز الاتصال التابع لمنظومة الدرهم الإلكتروني على توفير خدماته لكل المتعاملين.

وأضاف: «وصلت نسبة المكالمات والاستفسارات التي تم الرد عليها بنجاح إلى 90%، فيما بلغ متوسط سرعة تنفيذ المعاملات من خلال الدفع عبر منظومة الدرهم الالكتروني ما يقارب 1.2 ثانية».