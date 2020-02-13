«أدنوك للتوزيع» توصي بتوزيع 1.19 مليار درهم أرباحاً للنصف الثاني من 2019

المصدر: أبوظبي ■ وام

حققت «شركة أدنوك للتوزيع» صافي أرباح بلغ 2.22 مليار درهم خلال عام 2019 بنمو نسبته 4.2% مقارنة بعام 2018، فيما ارتفع صافي أرباح الشركة خلال الربع الرابع من عام 2019 ليصل إلى 496 مليون درهم، بزيادة قدرها 11.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2018.

كما ارتفعت الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال الربع الرابع من عام 2019، لتصل إلى 658 مليون درهم بزيادة قدرها 6.5% مقارنة بالربع الرابع من عام 2018، معزّزة بالأداء التشغيلي القوي لقطاعي الوقود وغير الوقود بالشركة.

توزيع أرباح

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 1.194 مليار درهم (بواقع 9.55 فلوس للسهم) للنصف الثاني من عام 2019، وفقاً لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر يوم 31 مارس 2020، ليبلغ إجمالي توزيعات الأرباح للعام 2.39 مليار درهم (بواقع 19.10 فلساً للسهم) للعام المالي 2019 في حال موافقة المساهمين، ما يعكس زيادة بنسبة 62% في توزيعات الأرباح السنوية لعام 2019 مقارنة بالعام 2018 وفقاً لسياسة توزيع الأرباح، ما ينتج عنه عائد سنوي على الأرباح بنسبة 6.4% لعام 2019 (وفقاً لسعر 2.97 درهم للسهم بتاريخ 11 فبراير 2020).

ولفتت الشركة إلى أنها دفعت نصف أرباح عام 2019 خلال أكتوبر من العام الماضي، بينما تتوقع دفع النصف الثاني في أبريل 2020، بعد الحصول على موافقة المساهمين.

نتائج قوية

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع، أحمد الشامسي: «نجحنا في تحقيق نتائج مالية قوية في الربع الرابع وعلى مستوى عام 2019، ونحن ملتزمون بتحويل (شركة أدنوك للتوزيع) لتصبح شركة عالمية المستوى تركّز على تقديم تجربة مميزة للمتعاملين، ما يثبت قدرتنا على النموّ مصحوباً بتركيزنا على تحقيق الأرباح».

وأضاف: «سنستمر في التركيز على تعزيز مستوى خدمة المتعاملين، مع البحث عن فرص التوسّع محلّياً ودولياً، وسنعمل على توسيع شبكة التوزيع الخاصة بنا للوصول الى شريحة أكبر من السوق والحفاظ على معدّل نموّنا. كما سنستمر في جهودنا لخفض التكاليف التشغيلية وتفعيل النفقات الرأسمالية كإحدى أهم أولوياتنا في الفترة المقبلة».

نتائج 2019

وبحسب النتائج، استمر هامش الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بالزيادة ليبلغ 13.3% خلال عام 2019 مقارنة بنحو 12.1% خلال عام 2018.

وارتفعت كميّات الوقود المباعة بنسبة 0.7% في عام 2019 مقارنة بعام 2018. وسجّلت التدفقات النقدية الحرة (الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء مطروحاً منها المصاريف الرأسمالية) ارتفاعاً بنسبة 16.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.33 مليار درهم في عام 2019. كما ارتفع إجمالي أرباح المبيعات غير البترولية بنسبة 11.8% مقارنة بالعام السابق.

وأكدت «أدنوك للتوزيع» حرصها على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في مختلف عملياتها، ما أسهم في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 8.6% خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018.

الوقود ومبيعات الربع الرابع

وفقاً للنتائج، سجّلت كميات الوقود الكلية المباعة ارتفاعاً بنسبة 2% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقارنة بالربع الرابع من عام 2018، وذلك نتيجة لتحسّن مبيعات قطاع التجزئة، وارتفاع كميات الوقود المباعة في القطاع التجاري، مدعومة بالحملات الترويجية الجديدة التي أطلقتها الشركة. وجاءت الزيادة في كميات الوقود المباعة بالتجزئة، نتيجة التحسّن في الأسواق الرئيسة، وزيادة الحصّة السوقية في إمارات الدولة، بعد طرح خدمة المساعدة في التزوّد بالوقود مجاناً منذ الثالث من نوفمبر 2019، إضافة الى مساهمة المحطات الجديدة في دبي. كما ارتفع إجمالي أرباح المبيعات غير البترولية بنسبة 10.4% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018. وجاءت هذه النتائج مدعومة بالبرنامج الخاص لتجديد متاجر التجزئة التابعة للشركة، الذي حسّن تجربة التسوق لدى المتعاملين، وأسهم في تحسين الهوامش الإجمالية، وزاد متوسط حجم سلة المشتريات بنسبة 5.4% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

- تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في العمليات خفض التكاليف التشغيلية 8.6% خلال عام 2019.