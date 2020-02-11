«ماي بنك الإسلامي» الماليزي يفتتح فرعاً في «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكّد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن دبي «تواصل في ضوء رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، بتوطيد دعائم بيئة عمل جاذبة وصديقة للأعمال والمستثمرين، وتوفير جملة من المميزات الاستثمارية، تضمن لها أرفع مراتب التنافسية بين مدن ومراكز المال والأعمال على مستوى العالم».

انضمام «ماي بنك»

ورحّب سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، بانضمام مصرف «ماي بنك الإسلامي» إلى قائمة شركاء مركز دبي المالي العالمي من البنوك والمصارف ومؤسسات المال العالمية، التي تشارك بدور رئيس في قيادة عملية تحوّل القطاع المالي وتطوّره في دبي ودولة الإمارات، بوصفه أول مركز متخصص من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ما يعزّز الثقة التي توليها المؤسسات المالية العالمية بدبي، التي تُشكّل لهم المنصّة المالية الأبرز للانطلاق بخدماتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال سموّه: «يعدّ قطاع الخدمات المالية الإسلامية أحد أهم ركائز الاقتصاد الإسلامي، الذي نواصل العمل على تحديث استراتيجيته في دبي لتكون عاصمته الجديدة عالمياً، واختيار المؤسسات المالية الكبرى والمصارف المتخصصة في هذا القطاع توسيع أعمالها في المنطقة انطلاقاً من دبي، يعزّز خطواتنا في هذا الاتجاه، إذ نتطلع للعمل عن قرب مع شركائنا من مختلف أنحاء العالم، لاكتشاف مزيد من فرص تطوير وتنمية الخدمات المالية الإسلامية، التي أصبحت اليوم محل إقبال كبير حتى خارج نطاق الدول الإسلامية، بما يبشر بمستقبل واعد نعمل على أن يكون لنا دور مؤثر في تشكيل ملامحه».

وكان سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، شهد افتتاح مصرف «ماي بنك الإسلامي»، الذي يعدّ أكبر مصرف إسلامي في ماليزيا ودول جنوب شرق آسيا، أول فروعه خارج ماليزيا في مركز دبي المالي العالمي، بحضور رئيس مجلس إدارة «مجموعة ماي بنك»، داتوك محياني شمس الدين، ورئيس مجلس إدارة «ماي بنك الإسلامي»، زين العابدين جمال، وسفير ماليزيا لدى الدولة، محمد طارد بن سفيان.

مركز رئيس

إلى ذلك، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، إن «المركز يواصل دوره في تحفيز محركات النمو في قطاع التمويل الإسلامي، الذي يقدم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية لأكثر من 600 مليون مسلم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وحدها».

وأضاف «تماشياً مع توجهات القيادة في دبي لأن تكون المدينة عاصمة للاقتصاد الإسلامي، فنحن ملتزمون بمواصلة دعم نمو التعاملات الإسلامية المتوافقة مع الشريعة في مركز دبي المالي العالمي، بما يدعم تحوّل مستقبل القطاع المالي. ويسرّنا أن نرحب بـ(ماي بنك الإسلامي) لإنشاء مقره الإقليمي في دبي، باعتبارها مركزاً رئيساً للتمويل الإسلامي في المنطقة».

إنجاز مهم

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمصرف «ماي بنك الإسلامي» و«مجموعة ماي بنك» المصرفية، داتو محمد رفيك ميركان، أن «إطلاق عمليات المصرف في مركز دبي المالي العالمي، إنجاز مهم يرسخ مكانة المجموعة، باعتبارها أول مجموعة مصرفية إسلامية ماليزية تؤسس حضوراً خارجياً لها».

وأضاف: «تنفرد دبي بكونها مركزاً رائداً للاقتصاد الإسلامي، ونعتقد أن افتتاح فرعنا الجديد هنا، جاء في توقيت مناسب، للاستفادة من الطلب المتزايد على حلول التمويل في اقتصاد المنتجات الحلال العالمي، وتأسيس حلقة وصل بين منطقة الخليج ودول جنوب شرق آسيا، التي تمثل خامس أكبر اقتصاد في العالم، كما نتطلع قدماً إلى جعل فرعنا في دبي مركزاً أساسياً لعملياتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأكد ميركان أن مجموعة «ماي بنك» المصرفية تحرص دائماً على تعزيز مكانة مصرف «ماي بنك الإسلامي» في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، مشيراً إلى أن افتتاح فرع المصرف في منصة عالمية رائدة للتمويل الإسلامي مثل مركز دبي المالي العالمي، يُعدّ إنجازاً واعداً في مسيرة المصرف.

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستيروالت، إن «افتتاح فرع (ماي بنك الإسلامي) دليل على الحضور المتنامي لمركز دبي المالي العالمي منصة عالمية للتمويل الإسلامي». وأكد أن سلطة دبي للخدمات المالية ستواصل جهودها لإرساء بيئة تنظيمية داعمة للتمويل الإسلامي.

وسيترأس فرع «ماي بنك الإسلامي» في مركز دبي المالي العالمي، نِك جوهريس أحمد، الذي يتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً في مجال الخدمات المالية، لاسيما حلول تمويل ديون الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

57.3 مليار دولار إجمالي الأصول

يُعدّ «ماي بنك الإسلامي»، الذي بلغ إجمالي أصوله أكثر من 57.35 مليار دولار في 30 سبتمبر 2019، الذراع المعنية بالخدمات المصرفية الإسلامية، التابعة لـ«مجموعة ماي بنك» (مالايان بانكينج)، وهي أكبر مؤسسة مالية ومصرفية في ماليزيا، كما أنه أحد أبرز المصارف ضمن قائمة «بلومبرغ» لإصدارات الصكوك العالمية.

حلول تمويل للشركات

اُفتتح فرع «ماي بنك الإسلامي» بموجب ترخيص تمنحه سلطة دبي للخدمات المالية، لبنك يقدم خدمات مصرفية إسلامية بالكامل، ليكون بذلك أول مصرف إسلامي في ماليزيا يتوسع بأعماله في الخارج.

وسيركز فرع «ماي بنك الإسلامي» على الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات، إضافة إلى حلول تمويل الشركات وأسواق الخزينة ورأس المال والتمويل التجاري.

وسيسهم افتتاح الفرع في مركز دبي المالي العالمي، في تعزيز النمو السريع للمؤسسات المتخصصة بالخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى مواكبة النمو القوي في قاعدة الأصول الإسلامية المدارة ضمن المركز.

وينضم «ماي بنك الإسلامي» إلى أكثر من 2300 شركة مسجلة نشطة اختارت مركز دبي المالي العالمي قاعدة مثالية للوصول بسهولة إلى الأسواق سريعة النمو لمنطقة دول جنوب آسيا، في الوقت الذي يواصل فيه المركز تطوير بيئة أعماله الرائدة عالمياً، ودعم نمو الأعمال المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دبي عاصمة للتمويل الإسلامي.

- «ماي بنك الإسلامي» انضم إلى 2300 شركة في مركز دبي المالي العالمي.