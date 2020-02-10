سكان الإمارات زادوا استهلاكهم من مكسرات شيلي.. تعرف على الأنواع

المصدر: دبي - وام

تشارك تشيلي في الدورة الخامسة والعشرين من معرض الخليج للأغذية "غلفود" الذي يقام في الفترة من 16 حتى 20 فبراير الحالي بمركز دبي التجاري العالمي.

وللمرة الأولى تشارك تشيلي في معرض غلفود في جناحين ضمن قاعتين منفصلتين هما قسم الأطعمة العالمية "منصة رقم إس-إتش 16 " وقسم البقول والغلال والحبوب "منصة رقم زد2-سي3 " وذلك لعرض مختلف منتجاتها ومأكولاتها من الزبيب والخوخ المجفف والجوز المقشر وغير المقشر واللوز والتوت البري والمشمش المجفف ودقيق الشوفان والحبوب الكاملة ومشتقاتها زيت الزيتون فضلا عن العصائر المركزة وما شابه ذلك.

وشهدت صادرات تشيلي من المكسرات إلى الإمارات ارتفاعا كبيرا بنسبة 75% لتسجل 43.8 مليون دولار أمريكي (161 مليون درهم) في الفترة الممتدة بين شهري يناير وسبتمبر 2019 مقارنة مع 25 مليون دولار (92 مليون درهم) خلال الفترة ذاتها من عام 2018.

وبلغت قيمة صادرات تشيلي من المكسرات في عام 2019 إلى مختلف أنحاء العالم نحو 572 مليون دولار أمريكي يشكل الجوز غالبية هذه الصادرات بنسبة 76% مقابل 13% و10% لكل من البندق واللوز على التوالي حيث تعد تشيلي حاليا ثاني أكبر بلد مصدر للجوز غير المقشر في العالم والثالث بعد كل من الولايات المتحدة والمكسيك بالنسبة إلى الجوز المقشر.

وقال كارلوس سالاس المفوض التجاري لجمهورية تشيلي في دبي .. "يحرص مصدرو الجوز في تشيلي على استكشاف الفرص المتاحة وسبل الاستفادة منها لتعزيز صادراتهم إلى المنطقة وتقديم المزيد من الخيارات إلى المطاعم وأصحاب سلاسل السوبر ماركت وذلك أثناء مشاركتهم في الدورة الخامسة والعشرين من معرض "جلفود" في مركز دبي التجاري العالمي.