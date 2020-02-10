"سيارا" تلغي رحلات لـ"طيران الإمارات" إلى وجهات أوروبية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت "طيران الإمارات"، إنها ألغت رحلاتها الجوية من وإلى بعض الوجهات الأوروبية ليوم 10 فبراير الجاري، بسبب العاصفة "سيارا" التي ترافقها رياح عاتية.

وذكرت الشركة أن الرحلات الملغاة شملت، كل من EK43 / EK44): دبي - فرانكفورت – دبي( و ( EK53 / EK54: دبي - ميونيخ – دبي) فضلاً عن (EK145 / EK146: دبي - أمستردام – دبي) و ( EK87 / EK88: دبي - زيوريخ – دبي)

وقالت الناقلة في بيان لها على موقعها الشبكي إنه تم إعادة الحجز بالنسبة الركاب المتأثرين بالرحلات الملغاة، ودعت المسافرين التحقق من حالة رحلاتهم على موقع emirates.com قبل التوجه إلى المطار.

وأضافت "تعتذر (طيران الإمارات) عن أي إزعاج نتج عن ذلك، وتؤكد أن سلامة ركابها وأفراد طاقمها تحتل قمة أولوياتها على الدوام".

وألغيت مئات الرحلات الجوية ورحلات القطارات في شمال غرب أوروبا الإثنين بسبب العاصفة سيارا بعدما ضربت الأحد بريطانيا وإيرلندا حيث حرمت عشرات الآلاف من المنازل من التيار الكهربائي.