15.15 مليار درهم قيمة العلامة التجارية لـ«الإمارات دبي الوطني»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

يواصل بنك الإمارات دبي الوطني، ترسيخ مكانته باعتباره «العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في دولة الإمارات»، حيث بلغت قيمة علامته التجارية 4.13 مليارات دولار (15.157 مليار درهم)، حسب التصنيف السنوي لمجلة «ذا بانكر».

وأفاد البنك، في بيان صادر، أمس، بأنه حل ضمن أفضل 100 علامة تجارية مصرفية في العالم، وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث ارتقى بتصنيفه ثمانية مراكز في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، ليحل في عام 2020 في المرتبة 68 على مستوى العالم في تصنيف شركة «براند فاينانس» (Brand Finance) المتخصصة في الاستشارات والتقييم، لأكبر 500 بنك في العالم، والذي نشرته مجلة «ذا بانكر» في شهر فبراير الجاري.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «إننا نشعر بالفخر لاحتفاظ بنك الإمارات دبي الوطني بلقب (العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في الدولة)، فقد أسهم التزامنا الراسخ بدفع عجلة الابتكار الرقمي، وفلسفتنا الرائدة التي تضع العملاء في المقام الأول، ومبادراتنا الاجتماعية المبتكرة، ومنتجاتنا وخدماتنا المصرفية المتميزة في القطاع، في ترسيخ مكانة بنك الإمارات دبي الوطني في طليعة القطاع المصرفي على مستوى المنطقة». وأضاف أنه «تزامناً مع استعداداتنا لانطلاق (إكسبو 2020 دبي)، خلال العام الجاري، سنواصل بالتأكيد تعزيز خدماتنا ومكانتنا، لنكون دوماً البنك المفضل لدى العملاء والموظفين والمساهمين على حد سواء».

وأشار إلى أنه «إضافة لذلك، صنف مجدداً مؤشر العلامة التجارية (YouGov BrandIndex)، الذي يقوم بشكل عام بقياس وتتبع العلامات التجارية، بنك الإمارات دبي الوطني بين أكثر 10 علامات تجارية موصى بها في دولة الإمارات، كما صعد البنك بتصنيفه أربعة مراكز ليحل في المرتبة الخامسة للعلامات التجارية الأفضل والأكثر موثوقية في الدولة».

وكان «الإمارات دبي الوطني»، حقق أداءً مالياً قوياً خلال العام الماضي، مسجلاً صافي أرباح قدره 14.5 مليار درهم، وإجمالي أصول جاوزت قيمتها 683 مليار درهم، مع معدلات جيدة في السيولة وجودة الائتمان.