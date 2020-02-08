«الأغذية بمنظور جديد» يتصدّر أجندة «غلفود 2020»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

يستعد القائمون على معرض «غلفود»، الفعالية السنوية التجارية المتخصصة في قطاع المأكولات والمشروبات، للاحتفال بمرور 25 عاماً على انطلاق هذا المعرض عبر إلهام الجهات الفاعلة والمبتكرين في القطاع على إعادة النظر في قدرات الإنتاج وسلسلة الإمداد الشاملة للقطاع، بهدف تلبية الطلب على الأغذية واغتنام الفرص المتنامية في القطاع على مدى السنوات الـ10 المقبلة.

ويُقام «غلفود 2020» في مركز دبي التجاري العالمي بين 16 و20 فبراير الجاري، تحت شعار «الأغذية بمنظور جديد». ويؤكد المنظمون أن انتقاء هذا الشعار لدورة المعرض 2020، جاء تماشياً مع الجهود الرامية لمعالجة تحديات القطاع، خصوصاً وسط تزايد المخاوف البيئية والتغيير المتسارع لعادات وسلوكيات المستهلكين، بالتوازي مع التضاؤل الكبير في حجم الموارد الغذائية.

وقالت نائب رئيس تنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند: «يشهد قطاع الأغذية والمشروبات فترات حافلة بالتغيير، بالتوازي مع تسجيل زيادة أكبر من أي وقت مضى في حجم الطلب على الأغذية الآمنة والموثوقة لتلبية احتياجات التعداد السكاني المتنامي، إلى جانب ذلك، يبحث المستهلكون عن منتجات صديقة للبيئة وأكثر جودة وكفاءة وذات أسعار معقولة، وقد ارتبط ذلك بظهور فرص جديدة في كامل سلسلة التوريد الغذائية، ابتداء من الجهات الرائدة في القطاع وصولاً إلى الشركات الناشئة المبتكرة. لقد شهد القطاع اتخاذ خطوات جديدة في هذا الاتجاه، ولكن هناك حاجة ملحة لاتخاذ المزيد من الخطوات الفعالة، ومن منطلق مكانته كحدث رئيس في قطاع الأغذية والمشروبات للمختصين والمهتمين، يتصدر معرض (غلفود) طليعة الجهود لمواكبة التغيير، لذا التزمنا بتشجيع شركات تصنيع الأغذية والمشروبات على مناقشة رؤيتهم حيال إعادة النظر في مفاهيم تصنيع الأغذية، ويمثل (غلفود) منصة مهمة للاطلاع على أبرز التطورات والابتكارات في القطاع وعقد صفقات واتفاقيات بمليارات الدولارات، وستركز دورة المعرض لهذا العام على أبرز القضايا الرئيسة، ورسم ملامح مستقبلية لقطاع الأغذية والمشروبات».

وتابعت لوه ميرماند: «نسعى جاهدين لإضافة مزايا جديدة في جميع دورات معرض (غلفود)، بهدف الارتقاء بتجربة الزوار والعارضين، ويتجلى شعار (الأغذية بمنظور جديد) لهذا العام من خلال إضافة أنشطة جديدة، ستوفر تجارب متنوعة للزوّار وستشكل إضافة قيّمة لبرامج الأنشطة والفعاليات الشهيرة في المعرض».

- فعاليات المعرض تنطلق بمركز دبي التجاري 16 الجاري.