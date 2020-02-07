8 وجهات للتنزه في الهواء الطلق بدبي

المصدر: إعداد : أزاد عيشو

توفر وجهات الهواء الطلق في دبي مجموعة متنوعة من الأنشطة السياحية والترفيهية لزوارها على الدوام، حيث إنها تشكّل مكاناً مثالياً للأطفال للاستمتاع بأجمل الأوقات، كما تتيح التعرف إلى الحياة البرية عن قرب، فضلاً عن الاستمتاع بمختلف أنواع الرياضات. وفي ما يلي أبرز ثماني وجهات للتنزه في الهواء الطلق بدبي:

1لا مير

تسوّق وتناول أشهى المأكولات في وجهة لا مير الشاطئية المميّزة، التي تضم العديد من «البوتيكات» ومراكز التسوّق والمساحات المفتوحة التي تشكل مكاناً مثالياً للأطفال للاستمتاع بأجمل الأوقات. ولا تفوّت الحصول على تجربة تسوّق رائعة في عدد من المتاجر الموجودة هناك.

2السيف

تقع وجهة السيف العصرية بجوار خور دبي، إذ تجمع التراث مع التصاميم العصرية في مكان واحد. وتسلّط هذه الوجهة الضوء على دبي الحديثة بمعالمها العمرانية المميّزة إلى جانب المباني والأحياء القديمة التي تعبّر عن الماضي العريق لدبي. وتتضمّن المنطقة أيضاً مجموعة من المتاجر و«البوتيكات» والمقاهي والمطاعم، وغير ذلك الكثير.

3بحيرات القدرة

تقع بحيرات القدرة على مسافة قصيرة بالسيارة من وسط دبي، وتُعتبر مكاناً مثالياً للقيام بنزهة عائليّة في الهواء الطلق، حيث يمكنك مشاهدة الحياة البرية التي تضمّ العديد من الحيوانات، مثل الصقور، والنسور، وطيور النحام الوردية، وغيرها. ولا تنسَ أيضاً أن تشاهد الظباء وهي تقترب من حافة البحيرة لتشرب. أما إذا كنت من محبي الدراجات الهوائية، فهناك العديد من المسارات الطبيعية، كما تتوافر دراجات للإيجار.

4حي الفهيدي

تعرف إلى نمط الحياة في دبي في منتصف القرن الـ19 من خلال زيارة حيّ الفهيدي التاريخي. وتُعتبر هذه المنطقة الواقعة على طول خور دبي موقعاً تراثياً رئيساً في المدينة، وتمثل أبراج الرياح التقليدية المبنية من الحجر والخشب جزءاً مهماً من تاريخ حي الفهيدي. ويروي كل مسار وممر في هذا الحي الكثير من القصص، فالحياة الاجتماعية والتجارة والثقافة، جميعها كانت أشياء بارزة خلال تلك الفترة التاريخية.

5«ذا بيتش»

إذا كنت تحبّ التنزّه على الشاطئ أثناء التسوّق، فإن شاطئ «ذا بيتش» المطلّ على «جميرا بيتش ريزيدنس» يوفر مجموعة من المقاهي والمتاجر. وكل يوم من فصل الشتاء يستضيف السوق المقام في الهواء الطلق أكشاك المواد الغذائية والحلي والإكسسوارات والقطع الفريدة من نوعها. ويعد «ذا بيتش» مجمعاً خارجياً يضمّ محال تجارية ومقاهي ومطاعم ومرافق عامة بجوار الشاطئ، وتتميز جميع المقاهي والمطاعم بشرفات خارجية مطلة على الرمال البيضاء والبحر الأزرق.

6«سيتي ووك»

تقع منطقة «سيتي ووك» التجارية غير المسقوفة بين وسط مدينة دبي و«شاطئ جميرا»، وتتضمّن سينما وشارعاً مصمماً على طراز مباني لندن، والكثير من المقاهي الكبيرة، إلى جانب متاجر البيع بالتجزئة. ويشمل قسمها الداخلي مجموعة متنوّعة كبيرة من منتجات المصمّمين المرموقين، فضلاً عن التصاميم العصرية لمتجرَي تجوّل في المتنزه الترفيهي الذي تفترشه الأشجار، وتأمّل اللوحات الجدارية التي رسمها فنّانون دوليون.

7«بوكس بارك»

يعد «بوكس بارك» الوجهة الحضارية في قلب دبي النابضة بروح الشباب، ومفهوماً جديداً لنمط الحياة المعاصرة، إذ إنه خلف واجهات متاجره ومطاعمه، يتضمن «بوكس بارك» أجواء مفعمة بالحياة خلف واجهات هذه الحاويات، وتعكس صورة مميزة عن مدينة دبي. ويوفر «بوكس بارك» مجموعة واسعة من تجارب التسوق، وخيارات المطاعم التي تم اختيارها بعناية من أنحاء العالم.

8«كايت بيتش»

يعد «كايت بيتش» وجهة بارزة لسكان دبي، وهو المفضّل لدى ممارسي التزلج على المياه، والاستمتاع برياضة كرة الطائرة الشاطئية، ورياضة التجديف، وركوب «الكياك»، وثمة باقة وافرة من النشاطات غير المائية، بما فيها ساحة التزحلق، و«ترامبولين» في الهواء الطلق وحديقة مثالية للأطفال، ومطاعم عدة على الشاطئ.

- الوجهات الـ 8 مثالية للأطفال.. وتتيح التعرف إلى الحياة البرية.