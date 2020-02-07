شروط الأسعار لتذاكر الطيران

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تتضمن جميع تذاكر السفر جواً شروط أسعار ملحقة بها، تحدد سعر التذاكر، وأكثر الشروط التي يجب معرفتها هي تلك التي تقرر ما إذا كانت التذكرة قابلة للاسترجاع أم لا، وما إذا كان يتم فرض مصروفات إضافية في حالة تغيير خطط السفر، حيث إن الأسعار المختلفة ستتضمن شروطاً مختلفة، وهذا يعني أن تذكرة السفر التي تتيح لك تغيير تواريخ سفرك من دون رسوم، أو استرداد الأموال بالكامل في حال قمت بتغيير خطط سفرك، ستكون أكثر كلفة، لكنها ستكون مفيدة في حال كنت تعتقد بأن خطط سفرك قد تتغير.

ومن المهم بالنسبة للمتعاملين قراءة الشروط والأحكام بدقة، للتعرف إلى جميع الحقوق والالتزامات التي تترتب على شراء تذاكر الطيران أو إلغائها أو تعديلها في مرحلة لاحقة. ولذلك ينبغي التأكد من سؤال موظف الحجوزات عن شروط الأسعار المرتبطة بالرحلات التي تنوي حجزها.

وفي حال كنت تجري الحجز عبر الإنترنت، يمكن الضغط على «شروط الأسعار» لمشاهدة القواعد المرتبطة بأي رحلة قبل إضافتها إلى خط سير الرحلة إذا كانت شروط الأسعار الخاصة بالحجز تسمح بذلك، إذ يمكن إلغاء الحجز واستلام مبلغ الاسترداد.

وسيتم رد الأموال إلى رصيد بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم من الحساب المصرفي المستخدمة في شراء التذكرة.

وفي حال خيارات الدفع الأخرى، هناك قنوات لاستلام مبلغ الاسترداد من خلال استمارة استرداد الأموال، وقد تكون هناك رسوم إلغاء سيتم اقتطاعها من مبلغ الاسترداد، وبعض تذاكر السفر غير قابلة للاسترداد، ويمكن أن يكون تغيير البيانات الشخصية للمتعامل أو أي من الركاب في الحجز (بما في ذلك تصحيح الخطأ) أو تغيير مسار الرحلة أو تواريخ السفر السبب في تغيير التذكرة وإصدار تذكرة جديدة بموجب قواعد الأسعار المقبولة، وكلفة الحجز الجديدة وفقاً لشروط مقدم الخدمة.