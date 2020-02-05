رد 1.1 مليار درهم لمشترين تضرروا من عدم استكمال مشروعات عقارية

المصدر: دبي- الامارات اليوم

كشف المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، أن المبلغ الموجود في حساب ضمان التطوير العقاري يبلغ 14 مليار درهم، أرجعت منه الدائرة خلال الفترة الماضية ما يعادل 1.1 مليار درهم لمستثمرين تضرروا من عدم استكمال مطورين عقاريين للمشروعات التي دفعوا مبالغ للشراء فيها.

ويعتبر حساب ضمان التطوير العقاري الذي صدر عام 2007، أداة مالية معترفاً بها قانوناً لحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث تحتفظ الدائرة بمبالغ من المطورين العقاريين، ولا يتم تسليمها لهم الا في حالة تسليم العقار للمشتري، وتظل هذه الأموال في حساب الضمان الى حين تسليم الوحدة نهائياً، وبذلك يضمن الحساب حق المشتري في الأموال التي سددها للمطور حال لم يستطع إنجاز المشروع.

وأكد سلطان بطي أن «حساب الثقة استطاع القضاء على كثير من سلبيات البيع على الأوراق، كما أسهم في تقليل نسب المشاريع المتعثرة»، مشيراً الى أن «الدائرة تعمل حالياً على تسوية مشاريع عقارية متعثرة قبل انشاء مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك من خلال سحب المشاريع من المتعثرين وتحويلها الى لجنة التنمية العقارية، للعمل على إيجاد مطور آخر على استعداد تام لاستكمال المشروع، وتحمل كل الالتزامات المالية المترتبة على المطور القديم»، قائلاً: «هذه التسويات تسير بشكل جيد واستطاعت حل كثير من القضايا العالقة».