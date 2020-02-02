5 وجهات سياحية للمقيمين في الإمارات من دون تأشيرة

المصدر: أزاد عيشو – دبي

يمكن لحاملي الإقامة الإماراتية سارية المفعول زيارة خمس وجهات سياحية من دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، وتحولت هذه الوجهات التي تمتاز بقربها الجغرافي (4 ساعات طيران انطلاقاً من المطارات الإماراتية)، خلال السنوات الأخيرة، إلى محطات سياحية مهمة، وتسير الناقلات الإماراتية رحلات مباشرة إليها، تعرف إليها:

أوزباكستان

بإمكان حملة إقامة دولة الإمارات، سارية المفعول، دخول جمهورية أوزباكستان، لمدة لا تزيد على 30 يوماً، من دون تأشيرة مسبقة، اعتباراً من 1 يناير 2020.

قرغيزستان:

أدخلت الجمهورية القرغيزية، أخيراً، تعديلات على نظام التأشيرات لحاملي الإقامة الإماراتية سارية المفعول، إذ بات بإمكانهم الحصول على تأشيرة سياحية لمدة شهر واحد عند وصولهم إلى مطار العاصمة "بشكيك".

المالديف

يمكن لسكان الدولة زيارة جزر المالديف دون الحاجة إلى تأشيرة، أو قد يحصلون على تأشيرة بمجرد وصولهم إلى المطار، وذلك لفترة 30 يوماً.

أذربيجان

بإمكان الأشخاص الذين يحملون تأشيرة إقامة سارية في دولة الإمارات الحصول على تأشيرة سياحة لمدة شهر عند وصولهم إلى مطارات أذربيجان.

جورجيا

المقيمون في الإمارات الذين يحملون تأشيرة إقامة سارية المفعول لدولة الإمارات يحصلون أيضاً على تأشيرة عند وصولهم إلى جورجيا لمدة 90 يوماً.