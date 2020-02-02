إرشادات لاختيار البنك الأفضل لتعاملاتك المالية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

ينطوي فتح حساب مصرفي شخصي، على عدد من المزايا، فعلى سبيل المثال، يوفر لك ذلك إمكانية الإيداع المباشر لدخلك، ودفع الإيجار وفواتير الخدمات والادخار وتحويل الأموال بشكل آمن. وبشكل عام، يوجد نوعان من حسابات المعاملات: الحساب الجاري، وحساب التوفير. ويتيح لك الحساب الجاري، إصدار الشيكات الخاصة بنفقاتك واستخدام بطاقة الخصم لعمليات الشراء ومعاملات أجهزة الصراف الآلي.

وعلى الجانب الآخر، قد لا يسمح حساب التوفير باستخدام الشيكات لأنه مصمم لتعزيز المدخرات من خلال دفع فائدة بناء على رصيدك، ومع ذلك، يمكنك فتح كلا النوعين أو أحدهما بما يناسب احتياجاتك المصرفية.

وعند البحث عن خيارات الحساب البنكي، هناك بعض الأمور التي يتوجب عليك مراعاتها، مثل مدى توافر الفروع ومواقعها، ومواقع أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك بالقرب من منزلك ومكان عملك وأيام وساعات الخدمة، فضلاً عن خدمات مركز الاتصال والخدمات الإلكترونية والرقمية.

وقبل اتخاذ قرار بفتح حساب بنكي، ينبغي الاستفسار من ممثل البنك عن القدرة على إصدار الشيكات، بطاقة الخصم، وسعر الفائدة على حسابات التوفير، والرسوم الشهرية ورسوم المعاملات، ورسوم الشيكات المرتجعة، ومتطلبات الحد الأدنى للرصيد، وامتيازات السحب على المكشوف والكلفة المرتبطة، وكلفة وسهولة تحويل الأموال، وسياسة البنك بشأن تعليق الأموال المودعة، وإشعار متطلبات الفرع للسحوبات الكبيرة، ومعاملات العملات الأجنبية.

وإذا ما قرّر المتعامل فتح الحساب البنكي، فسيطلب منه توقيع اتفاقيات الحساب، يجب أخذ الوقت الكافي لفهم الالتزامات، ومعرفة الوثائق اللازمة والمستندات المطلوبة بالتحديد، وما هي المعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق، وينبغي أيضاً السؤال عن حدود السحب على البطاقة، وأجهزة الصراف الآلي التي يمكن استخدامها، ورسوم المعاملات.