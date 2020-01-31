إطلاق «الركن الأخضر» لبيع الأجهزة الموفّرة للطاقة بخصومات تصل إلى 15%

المصدر: أمل المنشاوي ■أبوظبي

وقّعت شركة أبوظبي للتوزيع، إحدى الشركات التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة، وسلسلة متاجر اللولو العالمية، أمس، مذكرة تفاهم تهدف الى تطبيق مبادرة «الركن الأخضر»، التي تندرج تحت برنامج «ترشيد» الاستراتيجي الذي يرمي إلى خفض استهلاك المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي.

ويتمثل الهدف الرئيس من المبادرة في تشجيع العملاء على التوجه لشراء السلع والمنتجات التي تسهم في توفير الطاقة.

ووقَّع المذكرة المدير العام لشركة أبوظبي للتوزيع، سعيد محمد السويدي، والرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية، سيف الدين طاهر روباوالا، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين من الطرفين، في حفل أقيم في متجر «اللولو هايبرماركت» بـ«الخالدية مول» في أبوظبي.

وقال مدير قسم الترشيد في شركة أبوظبي للتوزيع، الدكتور محمد الحوسني، في تصريحات صحافية، إن هذه المبادرة تأتي تشجيعاً للعملاء على استخدام أجهزة موفرة للطاقة، حيث تنوي أبوظبي للتوزيع تجربة الفكرة في متاجر اللولو كمرحلة أولى، ومن ثم توقيع مذكرات تفاهم مع منافذ أخرى لتوفير وتصنيف المنتجات الموفرة للطاقة وإظهار فوائدها للجمهور، من خلال تخصيص مساحة في كل متجر لعرض هذه المنتجات التي توفر حتى 40% في استهلاك الطاقة.

وأضاف أن الفترة المقبلة تشهد العديد من المبادرات الأخرى التي تصب في زيادة الترشيد، ومنع الهدر في استخدام الطاقة.

من جانبه، قال مدير المبيعات في مجموعة اللولو، مجيب الرحمن، إن متاجر اللولو وفرت أكثر من 10 علامات تجارية لأجهزة كهربائية تتنوع بين غسالات ملابس وأطباق ومكيفات وغيرها في فرع «الخالدية» بخصومات تصل إلى 15% على الأسعار، فيما من المنتظر تخصيص مساحة في عدد أكبر من الفروع على مستوى أبوظبي والعين.

وتعقيباً، قال مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، إن «الشركة تواصل التزامها بتعزيز الاستخدام المستدام لموارد الطاقة، بما يتماشى مع أهداف رؤية أبوظبي 2030».

وأضاف أن «هذا التعاون المثمر مع مجموعة اللولو أمر ذو أهمية استثنائية وبمثابة نقطة انطلاق لمبادرة الركن الأخضر، حيث تعتبر المبادرة عاملاً أساسياً لزيادة الوعي لدى المستخدمين، ما يمكنهم بالتالي من اتخاذ أفضل القرارات المتعلقة باستخدام المياه والكهرباء على النحو الأمثل، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل على تطوير مبادرات الاستدامة لإدارة هذه الموارد الحيوية والحفاظ عليها للأجيال المقبلة».

يشار إلى أنه كبداية، من المتوقع أن يتم تطبيق المبادرة الجديدة في مواقع مختارة ضمن سلسلة متاجر اللولو المنتشرة في مدينتي أبوظبي والعين، حيث يأتي هذا التعاون في إطار برنامج «ترشيد» الاستراتيجي، الذي يرمي إلى خفض استهلاك إمارة أبوظبي من المياه والكهرباء بنسبة 20% بحلول عام 2030.

معلومات مفصلة

تمكّن المبادرة الجديدة، المتسوقين من اختيار الأجهزة التي تحتوي على علامات كفاءة الطاقة، والتي تزودهم بالمعلومات عن معدل استهلاك الطاقة السنوي للأجهزة، استناداً الى المواصفات المعتمدة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

كما توفر المبادرة للمستهلكين معلومات مفصلة عن مستوى التوفير المتوقع في استهلاكهم من المياه والكهرباء.

- الأجهزة الجديدة توفر 40% في استهلاك الطاقة.

- تطبيق المبادرة الجديدة في مواقع مختارة بأبوظبي والعين.