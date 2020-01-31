مدية الفلاسي: شغفي بالفنون وراء نجاحي في الأعمال التجارية

المصدر: سامح عوض الله - دبي

تملك القطع الفنية التي تصنعها رائدة الأعمال الإماراتية، مدية الفلاسي، بصمتها الخاصة، إذ استطاعت أن تحوّل اهتمامها وشغفها بالفنون إلى أعمال ناجحة بعد ترخيصها رسمياً في إمارة دبي. وتدير الفلاسي، وهي خريجة بكالوريوس فنون بصرية جامعة زايد، مشروعها الذي أطلقت عليه اسم «بيسز باي مدية»، بعد استخراج رخصة «تاجر»، التي تُعنى بترخيص المشروعات الناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويتبع نشاطها التجاري قسم خدمات الخط والرسم، الذي يشمل المشروعات التي تقوم بإعداد اللوحات الإعلانية الخشبية أو البلاستيكية الصغيرة، ورسم اللوحات الفنية، وتنفيذ التصاميم البسيطة كشعارات الشركات وعلاماتها التجارية، وأغلفة المجلات وما إلى ذلك، كما يشمل أعمال النحت والتشكيل على الصخور والجدران والأحجار والأخشاب.

وقالت الفلاسي: «يعدّ (بيسز باي مدية) متجر إلكتروني للقطع الفنية، يدوية الصنع، ومصنوعة من مادة (Resin) الصمغية»، لافتة إلى أنها «اختارت أن يكون لعنوان المشروع نصيباً من اسمي، لأنه جزء من هويتي، فجميع القطع التي أصنعها تملك بصمتي الخاصة، فالفنون هي جزء من شغفي واهتمامي».

فكرة المشروع

وتتضمن فكرة المشروع تقديم هدايا مميزة مصنوعة خصيصاً لزبائن المتجر، ليتفرّدوا بقطع مميزة بتفاصيلها الصغيرة والمختلفة عن بقية القطع.

وأضافت أن «ما يميز مشروع (بيسز باي مدية) هو أن القطع تصل إلى أصحابها كهدايا بسيطة التغليف، سواء كانت لهم أو لأصدقائهم وأحبابهم. كما يمكن للزبائن طلب رسومات خاصة بهم ترسم باليد على القطع، واختيار الألوان أو الكتابة عليها».

وأشارت إلى أنه تم افتتاح متجر «بيسز باي مدية» الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «إنستغرام» (@pieces_by_madiya)، لاستقبال طلبات الزبائن، وذلك بعد تشجيع من الأهل والأصدقاء، حيث تسعى إلى الاهتمام بثقافة امتلاك القطع الفنية اليدوية، وتشجيع جامعي الأعمال الفنية من اقتناء القطع بأسعار معقولة.

ولفتت إلى أنها فور حصولها على رﺧﺼﺔ «ﺗﺎﺟﺮ» من اقتصادية دبي، زاد شعورها ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﻣﺎ تقدمه، ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ رسمياً ﻣﻨﻔﺬ ﻣﺒﻴﻌﺎت يعمل بشكل ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ. وأضافت: «ﺳﺎﻋﺪﺗﻨﻲ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ تسهيل عملية البيع للمؤسسات الكبيرة والدوائر الحكومية، والمشاركة في مختلف المعارض التجارية والفنية، إضافة إلى ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﻬﺮة ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ واﻟﻔﻜﺮة».

الاستشارات اللازمة

وتضم مميزات الحصول على رخصة «تاجر»، كلاً من تقديم الاستشارات اللازمة لممارسة المشروعات، والحصول على عضوية «غرفة دبي» للأنشطة التجارية، والاستفادة من التسهيلات البنكية، والحصول على رمز المستورد الجمركي لتسهيل الاستيراد والتصدير عن طريق www.dubaitrade.ae، وإصدار بطاقة المنشأة وتوظيف ثلاثة موظفين، والتعاقد مع شركات التوظيف المؤقت، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات وورش عمل، وعرض المنتجات في منافذ البيع (الشركاء)، وتوفير مساحات للعمل (الشركاء).

ﻗﻠﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

وأكدت الفلاسي أن «الهدف في اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﺎن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ تقدم ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت، ﺛﻢ اﻷﺻﺪﻗﺎء»، مشيرة الى أنه تم كسب ﺛﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻮلها، ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﻄﻤﻮح ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﻣﺎرات، ﺣﻴﺚ إن معظم الزبائن من العاصمة أبوظبي، وتليها الإمارات الأخرى. وأصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 4520 رخصة «تاجر»، منذ إطلاق المبادرة حتى 23 يناير الجاري، واستحوذت الجنسية الإماراتية على نحو 2957 رخصة بنسبة 65% من إجمالي الرخص الصادرة. واستحوذت الإناث على النسبة الأعلى من الرخص، حيث شكلن نحو 61% من عدد الرخص 2761 رخصة، فيما شكل الذكور نسبة 39% بإجمالي 1759 رخصة.

خطوات التسجيل

تضم خطوات التسجيل للحصول على رخصة تاجر، زيارة الموقع الإلكتروني dedtrader.ae، إنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور، اختيار النشاط والاسم التجاري، إدخال بيانات العنوان، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشروع، وأخيراً الدفع واستلام رخصة «تاجر» إلكترونياً.

- «(رﺧﺼﺔ تاجر) ﺳﺎﻋﺪت الفلاسي ﻓﻲ تسهيل البيع للمؤسسات الكبيرة والدوائر الحكومية».