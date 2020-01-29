قصة طفلة تفوز بسيارة نيسان خلال "مهرجان التسوّق"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فازت طفلة بعمر ثماني سنوات بسيارة نيسان سنترا في سحوبات نيسان الكبرى، التي تشهدها الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق، بفضل جدها.

وقال الجد: "حصلت على تذاكر عدة لسحوبات سيارات نيسان عندما كنت أبدل زيت سيارتي في محطة البترول بالقرب من مردف سيتي سنتر، لكني لم أسجلها باسمي ولكن بأسماء أحفادي، لكني كنت على يقين بأنني لو كنت من أصحاب الحظ السعيد فستكون الجائزة من نصيب حفيدتي الغالية فاطمة".

وأضاف: "أنا لا أميز في التعامل بين أحفادي فأنا أحبهم جميعاً بالقدر نفسه، لكن فاطمة لها مكانة خاصة في قلبي، كونها في وضع صحي خاص حالياً، ودعوت الله كثيراً ليفوز بها أحد أحفادي، ولم يخيب الله ظنّي، وقد فازت فاطمة، لذا فهي تستحق هذه الجائزة".

واختتم قائلاً: "لقد تلقيت اتصالاً من القائمين على سحوبات مهرجان دبي للتسوق وعلمت بأن الحظ قد حالف حفيدتي، فسارعت الى إخبار ابني بهذا الخبر السعيد، وقررنا بيع السيارة لادخارها لتأمين مستقبل فاطمة".

وتتيح سحوبات نيسان الكبرى الفرصة للمتسوّقين للفوز بسيارة من خمس فئات من نيسان، وذلك عند شراء منتجات بقيمة 25 درهماً من أي محطة تابعة لـ"ايبكو" و"اينوك". وسيتم منح 33 سيارة نيسان خلال الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 350 ألف درهم سيتم منحها في اليوم الأخير للمهرجان. فاطمة هي من الفائزين المحظوظين في سحوبات نيسان الكبرى خلال مهرجان دبي للتسوّق.