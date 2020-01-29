كيف تتحقق من نظافة الغرفة الفندقية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

لا توجد معايير دولية خاصة بنظافة الفنادق، فالسعر أو الموقع أو العلامة التجارية، لن تضمن المقاييس الصحية بالكامل، حيث أثبتت الدراسات أن الجراثيم تنتشر بنسب متفاوتة على الكثير من الأسطح وقطع الأثاث، وذلك بحسب شركة «سمارتر ترافل» المتخصصة في الاستشارات السياحية.

وأكدت الشركة أن الانطباع الأول مهم، للتأكد من نظافة المنشأة الفندقية، من خلال إلقاء نظرة على ردهة الاستقبال والمصاعد، فإذا كانت نظيفة فعادة ما يكون ذلك مؤشراً جيداً، مشيرة إلى أنه بمجرد الصعود إلى الغرفة، كل ما يتطلبه الأمر هو خمس دقائق لتفقد الأشياء بصرياً، خصوصاً الأسرّة التي يختبئ فيها بق الفراش، مع التأكد من فحص الملاءات والمراتب أيضاً بحثاً عنها.

ولفتت إلى أهمية استدعاء مندوبي التنظيف عند الوصول، وطلب تغيير أغطية السرير والوسائد في جميع الأحوال، مع ضرورة التحقق من وجود أي علامات للعفن الفطري حول حوض الاستحمام؛ والبحث عن بصمات الأصابع وبقايا الشعر في مصارف المياه، إلى جانب التحقق السريع من مفاتيح الإضاءة ومقابض الأبواب، لمعرفة ما إذا كانت الغرفة نظيفة أم لا.

وبيّنت الشركة أنه يفضّل عدم استخدام الأواني الزجاجية، باعتبارها تمسح عادة بالماء الساخن ومنشفة نصف نظيفة، قبل وضعها مرة أخرى على الطاولة، لذلك ينبغي غسل هذه الأواني قبل استخدامها، مشيرة إلى أنه لا يتم تغيير المفارش عادة بين كل ضيف وآخر إذ يمكن أن تكون ملاذاً للجراثيم، أما الوسائد، فمعظم الفنادق تخفي وسائد إضافية في الخزانة، فهي عادة ما تكون نظيفة ويمكن الاستعانة بها.

وشددت على أهمية مسح أجهزة التحكم عن بُعد، ومفاتيح الضوء المليئة بالجراثيم، بمناديل مضادة للبكتيريا، والأسطح المكشوفة التي تستخدم بكثرة، مشيرة إلى أن من الأشياء الأخرى التي يجب فحصها دلو الثلج وماكينة صنع القهوة، مع ضرورة غسل اليدين، ما يقلل من نزلات البرد والفيروسات، ويحول دون وصول البكتيريا من أي شيء يمكن لمسه، ومساعدة المسافرين الآخرين، من خلال نشر التقييم للغرفة على الإنترنت؛ سواء كانت إيجابية أو سلبية.