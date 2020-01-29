«طيران الإمارات».. أفضل ناقلة في العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نالت شركة «طيران الإمارات» لقب «أفضل ناقلة في العالم» و«أفضل درجة أولى» ضمن «جوائز ألترا 2019»، التي تمنح بناء على تصويت مئات الآلاف من قراء مجلتي «تليغراف» المتخصصتين في السفر الفاخر: «ألترا ترافل المملكة المتحدة Ultratravel UK» و«ألترا ترافل الشرق الأوسط Ultratravel Middle East».

ووفقاً لبيان صادر، أمس، تسلم الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، الجائزتين خلال حفل أقيم في فندق «إميرالد بالاس كمبينسكي» في دبي، بحضور نخبة من خبراء صناعة السفر. وعكست الجائزتان التزام الناقلة المستمر بالاستثمار في منتجات وخدمات مبتكرة تشمل أسطولها وشبكتها. وأعرب الرضا عن سعادته بنيل «طيران الإمارات» هاتين الجائزتين المرموقتين. وقال: «يسرنا نيل جائزتي أفضل ناقلة في العالم وأفضل درجة أولى اللتين تحتفيان بعملنا الدؤوب والتزامنا بالتميز الدائم في كل ما نقدمه لعملائنا». وأضاف: «سنواصل تطوير جميع منتجاتنا وخدماتنا في الأجواء وعلى الأرض لتوفير تجربة سفر ممتعة ومريحة».

يشار إلى أن أجنحة الدرجة الأولى المغلقة بالكامل على طائرات «بوينغ 777-300ER» التي كشفت عنها «طيران الإمارات» في عام 2017، لاتزال تنال استحسان العملاء كونها تجمع بين التقنيات الذكية وخصائص التصميم العصري.