84.6 مليار درهم تسهيلات بنكية للمشروعات الصغيرة في 2019

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي تراجعاً في منح البنوك العاملة بالدولة قروضاً وتسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي بنسبة 4.7%، حيث بلغت بنهاية ديسمبر الماضي 84.6 مليار درهم مقارنة بـ88.8 مليار درهم نهاية الفترة ذاتها من عام 2018.

وعلى مدار أرباع العام 2019، سجلت قيم التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة انخفاضات متتالية إلا أن الربع الأخير كان أقلها.

في المقابل أظهرت بيانات «المركزي» أن إجمالي استثمارات البنوك في الأسهم والسندات والأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بلغت بنهاية العام الماضي 399 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 19.9% مقارنة بنهاية ديسمبر 2018، التي بلغت فيها 332.8 مليار درهم.

وعزا الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، تراجع تمويل المشروعات الصغيرة إلى تشدد البنوك في شروط الإقراض بجانب انكماش الطلب بسبب حالة عدم اليقين التي تسود السوق العالمية.

وقال الركابي لـ«الإمارات اليوم»، إن أصحاب هذه الفئة من المشروعات يفضلون اللجوء إلى التمويل عن طريق الصناديق الحكومية لمعقولية أسعارها مقارنة بالبنوك، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التمويلات بسبب زيادة معدلات السيولة في البنوك والمبادرات الحكومية التي تحث المصارف على زيادة التمويل.

إلى ذلك، أفاد «المركزي» في تقرير، بأنه يجرى حالياً وضع استراتيجية وطنية بالتنسيق مع وزارات وجهات حكومية وخاصة، للتغلب على عقبات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.