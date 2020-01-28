50% خصماً على تذاكر الطيران بمناسبة "عيد الحب"

المصدر: أزاد عيشو – دبي

طرحت شركة "فلاي دبي" عرضاً ترويجياً على تذاكر الطيران بخصم يصل إلى 50% على سعر تذكرة المسافر المرافق.

وذكرت الشركة على موقعها الشبكي أن العرض الذي يشمل الدرجتين السياحية ورجال الأعمال سارٍ حتى 4 فبراير المقبل، للسفر بين 12 فبراير و31 مايو 2020، ويتزامن هذا العرض مع مناسبة "عيد الحب" الذي يصادف 14 فبراير فضلاً عن عطلة الربيع.

ويجب على المتعاملين بموجب الشروط والأحكام حجز تذكرة الشخص المرافق في الوقت نفسه وعلى الوجهة ذاتها، وسيكون هناك توافر محدود للعرض الترويجي في الفترة بين 25 مارس و12 أبريل و20 مايو إلى 31 مايو 2020.

وذكرت الشركة أنه سيكون بإمكان المسافرين الذين سيستفيدون من العرض الترويجي استكشاف وجهات مثل بوخارست، وكولومبو، وهلسنكي، وبراغ، وصلالة، وصوفيا، وتبيليسي، وزنجبار، فضلاً عن سرافييو وبلغراد وباكو والماتي بيشكيك، وغيرها من الوجهات التي تسير لها الناقلة رحلات مباشرة.