الإمارات الأولى عربياً و21 عالمياً على مؤشر مرونة سوق العمل

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ21 عالمياً على «مؤشر مرونة سوق العمل العالمي» لعام 2020، الذي تم إصدار نسخته في دافوس بسويسرا، خلال جلسة خاصة على هامش انعقاد اجتماعات القمة الـ50 للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وحققت دولة الإمارات تقدماً بمقدار 12 مرتبة على التصنيف العام للمؤشر على مدى السنوات الخمس الماضية، صعوداً من المرتبة 33 في عام 2015، وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي تصنف ضمن فئة البلدان الـ30 الأعلى أداءً على المؤشر، تليها وبفارق 15 مرتبة البحرين التي حلت في المركز 36 عالمياً في نسخة المؤشر للعام الجاري.

ويقيس «مؤشر مرونة سوق العمل العالمي» مستوى مخاطر البطالة التي تواجهها البلدان في المستقبل، بناءً على التحولات الهيكلية والتغيرات الحاصلة في السياسات وتطبيقات التكنولوجيا، وأثرها في سوق العمل، مع الأخذ في الحسبان التفاوتات الجغرافية. ويصنف تقرير المؤشر للعام الجاري 145 بلداً واقتصاداً على مرونة أسواق العمل لديها في ضوء التحول التكنولوجي.

وقال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خلال جلسة إطلاق المؤشر، إن النتيجة التي حققتها الدولة على مؤشر مرونة سوق العمل العالمي، تمثل إنجازاً مهماً يضاف إلى السجل الذي يتمتع به الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، إذ قطعت أشواطاً كبيرة في تعزيز ممكناتها الاقتصادية في العصر الرقمي، وتحسين قدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية الواسعة النطاق في النماذج الاقتصادي على المستوى الدولي، بما في ذلك القدرة على مواكبة التقدم في التعقيد الاقتصادي، وتبني نموذج اقتصاد معرفي يركز على الدراية اللازمة لإنتاج السلع والخدمات وتنويع الصادرات، وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على النفط والموارد الطبيعية كمصادر رئيسة للدخل القومي. وأوضح المنصوري أن مؤشر مرونة سوق العمل العالمي يحمل أهمية كبيرة، إذ يقدم أداة مهمة لقياس استعداد أسواق العمل للتقلبات التي يمر بها العالم أو يتهيأ لها، سواء بفعل التحولات التكنولوجية أو الآثار الاقتصادية للتغيرات الجيوسياسية، أو النزاعات التجارية، والتراجعات الاقتصادية، وغيرها.

وأكد أن النتيجة التي حققتها دولة الإمارات على المؤشر تعد ثمرة للجهود التي اتخذتها الدولة لتحسين قدرة سوق العمل لديها على التكيف والاستجابة للاتجاهات الاقتصادية الجديدة، حيث ركزت الدولة على تحفيز الابتكار والإبداع، ودعم أنشطة البحث والتطوير والارتقاء بمنظومة الملكية الفكرية، وتحسين مناخ الأعمال وجاذبية بيئة الاستثمار، وتعزيز مكانتها وسمعتها كمقصد عالمي للمواهب والخبرات، وأصحاب المهارات المتميزة، مشدداً على أن حكومة الإمارات ماضية في سياساتها التنموية.