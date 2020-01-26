«مبادلة» توقع اتفاقية تنفيذ لمجمع «تاليمرجان» للطاقة في أوزبكستان

المصدر: طشقند - الإمارات اليوم

وقعت في العاصمة الأوزبكية طشقند، أمس، اتفاقية تنفيذ بين شركة مبادلة للاستثمار، وكل من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وشركة محطات الطاقة الحرارية في أوزبكستان.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن الاتفاقية ترسي «خارطة طريق» لتنفيذ صفقة استحواذ وتطوير وتمويل وتشغيل مجمع «تاليمرجان» للطاقة في أوزبكستان.

وعبر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان، ساردور أومورزاكوف، عن ثقته بأن هذه الشراكة التاريخية بين البلدين ستسهم في تعزيز النمو بالمنطقة، فضلاً عن توفير الخبرات اللازمة لتنمية قطاع الطاقة في أوزبكستان.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «مبادلة»، خالد القبيسي، إن الاتفاقية تقدم شهادة على القدرات الاستراتيجية والفنية التي تحظى بها «مبادلة» في مجال المرافق الحيوية.

وأضاف: «يشرفنا أن نتعاون مع شركاء أوزبكيين متميزين لتنفيذ أحد أوائل مشروعات الخصخصة في قطاع توليد الطاقة التقليدي في أوزبكستان، استناداً إلى نموذج منتِج الطاقة المستقل، ونأمل أن تمثل الاتفاقية باكورة للمزيد من التعاون».

إلى ذلك، قال مدير قسم المرافق الحيوية التابعة لـ«مبادلة»، محمد الحريمل الشامسي: «تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية لـ(مجمع تاليمرجان للطاقة) 1.7 غيغاواط من الطاقة التقليدية المُدارة بالغاز، وهناك خطة لتوسيع قدرتها بهدف تلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة في أوزبكستان».

وأكد التزام «مبادلة» بشراكة إيجابية تقوم على الشفافية طوال مرحلة التنفيذ، لافتاً إلى أن الاتفاقية خطوة أولى في مسيرة شراكة ممتدة ومثمرة مع أوزبكستان.

1.7 غيغاواط القدرة الإنتاجية لـ«تاليمرجان».