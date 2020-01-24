3.6 ملايين مسافر صيني استخدموا «مطارات دبي» في 2019

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ارتفعت أعدد المسافرين الصينيين عبر مطار دبي الدولي إلى أكثر من 3.6 ملايين مسافر، خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بعام 2018.

وذكرت مؤسسة مطارات دبي أنها تستعدد لاستقبال السياح الصينيين بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة، اليوم وغداً، مشيرة إلى أن ست ناقلات جوية توفر 90 رحلة أسبوعية بين دبي والمدن الصينية.

وتفصيلاً، تستعد مؤسسة مطارات دبي للترحيب بعودة الآلاف من المسافرين الصينيين في مطار دبي الدولي، قبل عطلة نهاية السنة الصينية الجديدة، حيث من المتوقع أن يسافر نحو سبعة ملايين من المواطنين الصينيين خارج بلادهم، خلال العطلة الرسمية بمناسبة السنة الصينية الجديدة، وذلك اليوم وغداً. وأفادت المؤسسة، في بيان، بأن السوق الصينية تشكل محور اهتمام «مطارات دبي» على غرار الأسواق الكبرى الأخرى، حيث قامت بتوفير منتجات خاصة تلبي احتياجات هذه الشريحة من المسافرين الذين يشكلون جزءاً مهماً من مستخدمي «مطارات دبي». وأوضحت أن أعدد المسافرين الصينيين، ارتفعت عبر مطار دبي الدولي إلى ثلاثة ملايين و681 ألفاً و896 مسافراً، خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بعام 2018.

وأضافت أن ست ناقلات جوية توفر 90 رحلة أسبوعية بين دبي والمدن الصينية، ما يشكل المزيد من خيارات السفر بين الإمارات و13 وجهة صينية رئيسة. وأشارت «مطارات دبي» إلى أنها تنظم احتفالات خاصة بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة، التي يطلقون عليها «سنة الفأر الذهبي»، بمجموعة من الأنشطة في بعض مرافق المطار الرئيسة، بما في ذلك عرض حصري من نجمة البوب الصينية، جوي جيا، التي سيقوم تلفزيون الصين المركزي «سي سي تي في» بنقله مباشرة، ليشاهده أكثر من 200 مليون مشاهد من متابعي هذه القناة، إضافة إلى متابعة عروض الأوبرا ورقصات الأسد، والألعاب البهلوانية التي سيتم تنظيمها في المطار.

وقال نائب الرئيس في مؤسسة مطارات دبي، جمال الحاي، إن «هذه الاحتفالات تعتبر جزءاً من خطة المؤسسة التي تركز على الاحتياجات والمتطلبات الفريدة للثقافة الصينية، وإجراء تحسينات على المنتجات والخدمات، بهدف الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من المسافرين، التي تسجل زيادات سنوية كبيرة بأعدادها».

شركاء

أفادت مؤسسة مطارات دبي بأن شركاء التجزئة والمطاعم العاملة في «مطارات دبي»، سينضمون إلى الاحتفالات الخاصة بالسنة الصينية الجديدة، من خلال تقديم قوائم وخيارات باللغة الماندرينية، إضافة إلى الهدايا. كما ستصدر مجلة «دي إكس بي تايم آوت» عددها الشهري الخاص باللغة الصينية.

- ست ناقلات جوية توفر 90 رحلة أسبوعية بين دبي والمدن الصينية.