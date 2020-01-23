إطلاق البرنامج الوطني لبناء القدرات في الأمن السيبراني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أمس، البرنامج الوطني لبناء القدرات في الأمن السيبراني، أحد البرامج الأساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، بهدف تطوير قدرات وطنية على مستوى عالٍ من الكفاءة في مجال حماية الفضاء السيبراني.

كما يهدف البرنامج الجديد إلى تطوير قدرات الشباب في مجال الأمن السيبراني سواء المتخصصون منهم في هذا المجال، أو العاملون في المجالات المتعلقة بتقنية المعلومات والحاسب الآلي، أو الطلاب والهواة، ما يسهم في تعزيز جاهزية الدولة للاستجابة للحوادث السيبرانية.

وقال مدير عام «تنظيم الاتصالات»، حمد عبيد المنصوري، في بيان للهيئة: «بينما نمضي بخطى حثيثة نحو صناعة المستقبل الرقمي الذي يعزز سعادة المجتمع، فإننا نأخذ في الحسبان الآثار الجانبية للتقنيات الرقمية، لاسيما المخاطر السيبرانية».

البرنامج يسهم في تعزيز جاهزية الدولة للاستجابة للحوادث السيبرانية.