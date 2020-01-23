إرشادات لشراء تذاكر الطيران إلكترونياً بأسعار مخفضة في 2020

المصدر: أزاد عيشو - دبي

عرض المدير العام لشركة «ويجو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، مأمون حميدان٬ أبرز الإرشادات والنصائح لحجز الرحلات الجوية بأفضل الأسعار عبر المواقع الإلكترونية خلال عام 2020، لافتاً إلى أن جميع المتعاملين يرغبون في السفر بأقلّ كلفة ممكنة.

وقال حميدان لـ«الإمارات اليوم» إن هذا الأمر لم يعد مستحيلاً، ولا يحتاج إلى حظّ مُطلق لتحققه، بل لمجرد التقيّد ببعض الإرشادات التي من شأنها أن تساعد في الحجز المناسب، محدداً أهم سبعة منها لشراء تذاكر الطيران إلكترونياً بأسعار مخفضة، كما يلي:

توقيت الحجز

أوضح حميدان أن الحجز المسبق يُعتبر من أفضل الحلول للحصول على أنسب الأسعار، مشيراً إلى أن هناك أيضاً محركات البحث التي يمكن استخدامها للغرض ذاته، والتي توفر للمسافرين مجموعة واسعة من الخيارات تضمن لهم الحصول على أفضل الأسعار لتذاكر الطيران وبالأوقات التي تناسبهم.

وأضاف أنه يمكن للمسافرين من رجال الأعمال تحقيق وفورات مالية عبر الحجز باستخدام البطاقة الائتمانية ذاتها، ما سيجعلهم يكسبون المزيد من العروض والمكافآت.

أفضل الأيام

وبين حميدان أن يومي الإثنين والأربعاء بشكل عام يمثلان الوقت الأنسب لتحقيق وفورات مالية على أسعار تذاكر رحلات الطيران، إذ يمكن للمتعاملين توفير ما يصل إلى 300 دولار (نحو 1100 درهم) عند حجزهم تذاكر سفر بين الساعة 11 ليلاً والثانية صباحاً، وذلك تبعاً للوجهة المُختارة.

وقال حميدان: «يسافر السياح بنسبة كبيرة خلال عطلات نهاية الأسبوع، حيث يشهد يوما السبت والأحد طلباً لافتاً على شراء تذاكر السفر، ما يعني أن رحلات السفر الجوية تكون أكثر كلفة خلال هذين اليومين، ويرتبط ذلك أيضاً بطبيعة ونوعية الوجهة المُختارة، سواء كانت لغرض الأعمال أو الترفيه والاستجمام».

وأكد أهمية أن يكون المسافر مرنا في توقيت السفر وحجز التذكرة، مضيفاً: «غالباً ما تكون رحلات بعد منتصف الليل أقل كلفة نظراً لقلة الطلب عليها». وتابع: «ننصح أيضاً بتجنب أوقات الأعياد والمناسبات، حيث يكون الطلب غالباً متزايداً في تلك الفترات ويؤدي الى تضخم الأسعار والتكاليف».

العروض الترويجية

وأشار حميدان إلى أن بعض شركات الطيران الاقتصادي تقدم تذاكر بأسعار مخفضة للمسافرين الذين لا يصطحبون معهم أمتعة، مع ضمان حصولهم على المساحة نفسها المُخصصة للقدمين أمام المقعد.

وذكر أن مثل هذا العرض يعد مناسباً جداً للمسافرين الذين لا يصطحبون أي حقائب خلال أسفارهم، لافتاً إلى أنه يمكن أيضاً الاستفادة من عروض السفر المتكرر وتحقيق وفورات مالية على رسوم حقائب الأمتعة.

الرحلات المباشرة

وأفاد حميدان بأنه عادة ما تكون رحلات الطيران التي يتخللها محطات توقف قصيرة، أقل كلفة قياساً بالرحلات الجوية المباشرة، وبالمقابل يمكن للمسافرين الاستفادة من محطات التوقف الطويلة عند رغبتهم في استكشاف أكثر من دولة أثناء رحلتهم، إذ بإمكانهم قضاء ليلة في وجهة توقف الطائرة، ثم استئناف الرحلة في اليوم التالي إلى وجهتهم المقبلة.

وأوضح أن ذلك يضمن توفير الكثير من المال، خصوصاً أن المسافرين لن يضطروا لدفع ثمن التذاكر لرحلتين منفصلتين، مشدداً على ضرورة أن يمتلك المسافر فهماً كافياً حول مسارات الرحلات الجوية والوجهات، كي يتسنى له اختيار أفضل الرحلات التي يتخللها محطات توقف.

ولفت حميدان إلى أن محركات البحث تعمل بمثابة منصات متكاملة لتجميع البيانات من مواقع وكالات السفر وشركات الطيران عبر الإنترنت لتزود المسافرين بأفضل مقارنات الأسعار.

مقارنة الأسعار

وقال المدير العام لشركة «ويجو» إن مقارنة أسعار تذاكر الطيران تعد القاعدة الذهبية للحصول على أفضل العروض، مشيراً إلى أنها تسهم في تزويد المسافرين بمجموعة واسعة من مقارنات الأسعار لخيارات السفر والإقامة المتاحة في السوق، إضافة إلى اقتراح أفضل الأسعار التي تقدمها الآلاف من وكالات السفر وشركات الطيران المحلية والعالمية.

وأضاف أنه «سواء أكان المسافر أمام شاشة الكمبيوتر في العمل أو في مقهى، أو كان مستلقياً على أريكته المريحة في المساء وفي يده هاتفه الذكي، فإنه بنقرات معدودة وسريعة سيحصل على أفضل الصفقات».

الحجز والإلغاء

وأكد حميدان أهمية تجنب حجز التذكرة وإلغائها قدر الإمكان، حيث إن هذا الأمر قد يكلف المتعامل كثيراً، لافتاً إلى أهمية التخطيط للرحلة مسبقاً مع ضرورة الانتباه إلى الشروط والأحكام.

وأوضح أنه إذا لم يكن المتعامل متأكداً من موعد الرحلة فعليه التريث بالحجز أو إجراء الحجز لتذكرة بشروط مرنة تخوله استرجاع المبلغ في حال الإلغاء، أو يمكن تحويلها إلى قسيمة بإمكانه استخدامها خلال الفترة الزمنية المقبلة.

البطاقة الائتمانية

وقال حميدان: «ننصح المسافرين بحجز رحلاتهم باستخدام البطاقة الائتمانية نفسها، واختيار برامج المسافر الدائم، لأن ذلك يضمن لهم كسب العديد من النقاط والأميال الجوية»، مشيراً إلى أنه «يمكن للمسافرين استخدام تلك النقاط والأميال لاحقاً لترقية رحلاتهم الجوية أو حجز تذكرة سفرهم التالية بسعر أقل».

مقارنة أسعار التذاكر تعد القاعدة الذهبية للحصول على أفضل العروض.

1100

درهم توفيراً عند حجز تذاكر بين الساعة 11 ليلاً والثانية صباحاً.