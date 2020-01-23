المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختارت وكالة «براند فاينانس» العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، العلامة التجارية الأولى في الإمارات، للسنة الثانية على التوالي.

وبلغت قيمة علامة «أدنوك» التجارية لعام 2020 نحو 11.39 مليار دولار (41.83 مليار درهم)، بزيادة تبلغ 28.6% مقارنة بالعام السابق، وزيادة نسبتها 145% منذ إطلاق استراتيجيتها الرامية لإحداث نقلة نوعية على مستوى المجموعة في عام 2017، ما يجعلها العلامة التجارية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط لعام 2020، وأول علامة تجارية إماراتية تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار (30.72 مليار درهم).

تصنيف عالمي

وأفاد بيان صدر أمس بأن «أدنوك» انضمت أيضاً إلى تصنيف العلامات التجارية الـ10 الأولى الأكثر قيمة على مستوى العالم في مجال النفط والغاز، كما حصل وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، على أعلى تصنيف بين رؤساء شركات النفط الوطنية، والرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لدوره في تعزيز علامة الشركة التجارية، وإرساء ثقافة تقوم على الارتقاء بالأداء المتميز وتعزيز القيمة.

أفضل الممارسات

وبحسب البيان، فقد استطاعت «أدنوك»، على مدار الـ12 شهراً الماضية، تعزيز علامتها التجارية من خلال التزامها بأفضل الممارسات، وسجلها الحافل بالإنجازات في مجال الصحة والسلامة والبيئة، وتركيزها على الأمن والسلامة، ونجاح برامجها لتسهيل النمو الاقتصادي المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر، والترويج لعلامتها التجارية على الصعيد العالمي من خلال مبادرات، مثل معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، ورعايتها بطولة سباق «فورمولا 1»، وإطلاق حملتها الترويجية للمجموعة «طاقة للحياة» أخيراً.

«براند فاينانس»

تعد «براند فاينانس»، التي تأسست في عام 1996، مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات، ويقع مقرها الرئيس في حي المال والأعمال (سيتي) في العاصمة البريطانية لندن، وتغطي فروعها أكثر من 20 دولة. وتقيّم «براند فاينانس» سنوياً أكثر من 3500 علامة تجارية في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية، ويتم إدراج أكثر 500 علامة تجارية قيمةً ضمن قائمة «براند فاينانس غلوبال 500» لعام 2020.

قيمة العلامة التجارية

تعُرَّف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه المالك عند ترخيص علامته التجارية في السوق المفتوحة. ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال حاصل مجموعة من المعايير والعوامل، بما في ذلك الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال.

ويتم استخدام قيمة العلامة التجارية في تحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة.

«أدنوك» تنضم إلى قائمة العلامات التجارية الـ10 الأولى عالمياً في مجال النفط والغاز.