4 وثائق لاسترداد «القيمة المضافة» عن بناء المساكن الجديدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب منصة إلكترونية جديدة توفر مزيداً من التسهيلات لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة، كاشفة عن خفض عدد الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الاسترداد إلى أربع وثائق أساسية.

وأوضحت الهيئة أن المنصة الجديدة تتميز بسهولة الإجراءات من خلال خطوات واضحة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، إذ يتم تقديم طلب الاسترداد مع المستندات الداعمة، ويتلقى المواطن المؤهل للاسترداد رسالة بالبريد الإلكتروني لمطالبته بتقديم المستندات اللازمة لاستكمال معالجة الهيئة لطلب الاسترداد، وبعد التحقق من المستندات يتم إخطار المواطن باستحقاقه، والتأكد من تطابق مبلغ الاسترداد مع الفواتير الضريبية المقدمة، ثم يتم تحويل مبلغ الاسترداد إلى الحساب المصرفي لمقدم الطلب، بعد إبلاغه بالموافقة النهائية.

وأكدت الهيئة في بيان أمس، أن المنصة الجديدة تم تجهيزها وفق أحدث المعايير التي تضمن كفاءة وسرعة الأداء، وسهولة ووضوح الإجراءات.

وبينت أن من أبرز ملامح التطوير والتسهيلات التي تقدمها المنصة الجديدة، أنها تتيح تقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الجديد مباشرة من خلال منصة «الخدمات الضريبية الإلكترونية» بموقع الهيئة، بدلاً من تقديم الطلبات عبر رسائل البريد الإلكتروني.

الوثائق المطلوبة

وأضافت أنه في إطار التسهيلات الجديدة كذلك، تم خفض عدد الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الاسترداد إلى أربع وثائق أساسية مطلوبة للاسترداد عبر المنصة الجديدة، مشيرة إلى أن من الوثائق التي أصبحت غير مطلوبة حالياً: إقرار المقاول والاستشاري، وجواز السفر، كما تم تبسيط نموذج طلب الاسترداد والمرفقات.

وذكرت أن المستندات المطلوبة حالياً عبر المنصة الجديدة تشمل: نسخة من خلاصة القيد لمقدم الطلب، ورخصة البناء مشمولة بشهادة إنجاز صادرة من البلدية، ونسخة من الهوية الإماراتية لمقدم الطلب، ومستند يوضح تاريخ شغل المبنى، مثل فاتورة توصيل خدمات الكهرباء والمياه.

رضا المتعاملين

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، إن إطلاق المنصة الإلكترونية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثاً، جاء في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات في ضوء المراجعة المستمرة للإجراءات التنفيذية للتشريعات الضريبية، لتحقيق أفضل مستويات الكفاءة في الأداء، وتسهيل الإجراءات، بما يحقق رضا المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزوار.

دليل إرشادي

ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب المواطنين الراغبين في استرداد الضريبة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة، إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي الذي أصدرته بهذا الشأن خلال يناير الجاري، والمتاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

1474 طلب استرداد

بلغ عدد طلبات الاسترداد التي اعتمدتها الهيئة عبر آلية استرداد الضريبة عن بناء مساكن المواطنين المُشَيَّدة حديثاً 1474 طلباً لمواطنين لاسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية بلغت 84.07 مليون درهم، وذلك مقارنة بـ539 طلباً بقيمة نحو 23.74 مليون درهم تم اعتمادها حتى نهاية يونيو 2019.

المنصة الجديدة تم تجهيزها وفق أحدث المعايير التي تضمن كفاءة وسرعة الأداء.