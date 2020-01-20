الأسهم الإماراتية تربح 3.8 مليارات درهم مع بداية الأسبوع

المصدر: أبوظبي - وام

بدأت أسواق الأسهم الإماراتية اليوم الأول من تعاملاتها الأسبوعية، أمس، على مزيد من التحسّن، لاسيما في سوق دبي المالي، وسط استمرار عمليات الشراء على الأسهم القيادية. وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 3.8 مليارات درهم في ختام الجلسة.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.23% مغلقاً عند 2863 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند 5174 نقطة.

وتواصلت «شهية» التداول عند مستويات جيدة، إذ بلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 420 مليون درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 171 مليون سهم نفذت من خلال 2979 صفقة.

وسُجل الجزء الأكبر من التداولات على الأسهم «الثقيلة»، ما دعم مكاسب الأسواق. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية استقر سهم بنك أبوظبي الأول عند مستواه السابق نفسه ليسجل 15.58 درهماً.

420

مليون درهم قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.