«إكسبو 2020 دبي» يستهدف تعزيز سلوكيات التعامل مع الأطعمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وضع «إكسبو 2020 دبي» أخلاقيات للطعام، وهي مجموعة من المبادئ الرامية إلى تطوير سلوكيات التعامل مع الأطعمة في هذا المجال بأكمله. وطلب المعرض من جميع منافذ بيع الأطعمة والمشروبات، التي يتعاقد معها، أن تلتزم بمبادئه الأخلاقية وتعهد بتعزيز الاستدامة والصحة في هذا القطاع. وأكد المعرض أن روّاد أعمال محليين يسعون إلى تقديم مفاهيم مبتكرة خلال المعرض، حيث وجه الدعوة إلى الزوار لاكتشاف الضيافة الإماراتية الأصيلة، والتعرف إلى التنوع والابتكار اللذين يتسم بهما قطاع الأطعمة والمشروبات في دبي، لافتاً إلى أن فترة المعرض فرصة مثلى للجمهور العالمي لاكتشاف المطاعم المحلية الشهيرة والناشئة، والاستمتاع بالطبخ الإماراتي الأصيل والأطباق العربية التقليدية،

وذلك عبر أصناف تناسب جميع الأذواق والميزانيات، من الأكلات التقليدية والعصرية إلى الوجبات الخفيفة والأطباق الفاخرة، عبر أكثر من 200 منفذ لبيع الأطعمة والمشروبات، وتجارب طهي فاخرة كفرصة لاكتشاف التمازج المبدع لنكهات العالم ومطابخه.

وأشار إلى أن الطعام يقرب الناس من بعضهم ويعرفهم بثقافات أخرى، وما من طريقة أفضل للاستمتاع بصحبة الآخرين من مشاركة أطعمة شهية وتجارب لذيذة معاً.

وطرح تساؤلاً حول هل سيكون للروبوتات وتقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي دور في مستقبل الطعام؟.وهل ترغب في اكتشاف كيف ستغيرالتكنولوجيا طريقة إعدادنا للطعام وطلبه؟ وأجاب بأنه بالطبع فإن الروبوتات والتقنيات المختلفة ستلعب دوراً في مستقبل الطعام وتحسين آليات إعداده.

المعرض طلب من جميع منافذ بيع الأطعمة والمشروبات الالتزم بمبادئه الأخلاقية وتعزيز الاستدامة.