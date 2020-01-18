أرخص 5 عطلات سياحية في فبراير

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

طرحت شركات طيران ووكالات سفر وطنية، عروضاً سياحية بأسعار مخفضة تشمل وجهات قريبة، تعرف إلى أرخص خمس عطلات لشهر فبراير:

■تبليسي : تبدأ أسعار العروض الترويجية إلى العاصمة الجورجية تبليسي من 1190 درهماً لمدة ثلاث ليالٍ، وتتميز بالشوارع الضيقة، والحمّامات الكبريتية.

■سريلانكا : تبدأ أسعار العروض السياحية من 1250 درهماً لمدة ثلاث ليالٍ، وتُسمى سريلانكا «لؤلؤة المحيط الهندي»، حيث الجبال والشلالات الرائعة، والمساحات الخضراء لمزارع الشاي، والرمال البراقة.

■نيبال : تبدأ أسعار العروض إلى هذه الوجهة من 1280 درهماً للإقامة لمدة ليلتين، والتي تُعد من أهم الوجهات لمحبي المغامرة والمناظر الطبيعية. وتقع نيبال بين الهند والصين على سلسلة جبال هيمالايا.

■باكو :تتنوّع العروض السياحية في هذه الوجهة وتبدأ من 1300 درهم. وتُعد المدينة الواقعة على الشواطئ الغربية لبحر قزوين أكبر مدينة في القوقاز.

■صلالة : تصل أسعار العروض السياحية لهذه الوجهة إلى نحو 1300 درهم للإقامة لمدة ثلاث ليالٍ، ومدينة صلالة عروس السياحة في سلطنة عمان على الساحل الجنوبي للبلاد، وتتميز بكثرة المناطق الطبيعية الساحرة فيها مثل وادي دربات، كما أنها تُعرف بعاصمة العطور في السلطنة.