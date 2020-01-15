الاتحاد للطيران: "لا انبعاثات كربونية" بحلول 2050 مع التزام الناقلة بالاستدامة البيئية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن التزامها بخفض مستوى الانبعاثات الكربونية ليصل إلى صفر بحلول عام 2050، والتقليل من حجم الانبعاثات الكلي لعام 2019 إلى النصف بحلول 2035.

وتعمل الشركة على تحقيق طموحاتها لحماية البيئة من خلال مجموعة من المبادرات البيئية، بالتعاون مع شركائها في القطاع وباعتماد برنامج شامل لخفض معدلات الغازات الكربونية، مع التركيز على متطلبات دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق التي تخدمها.

في هذه المناسبة، تحدّث الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران توني دوغلاس قائلاَ: "بلغ الاهتمام العالمي بالبيئة مستويات عالية مع التركيز على الحد من الانبعاثات الكربونية. وتلعب مجموعة الاتحاد للطيران دوراً مهماً في خفض مدى تأثير قطاع الطيران على البيئة من خلال مبادرات مختلفة من إدارة استهلاك الوقود إلى الممارسات التمويلية المستدامة".

وجاء هذا الإعلان مع انطلاق أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يُنظّم سنويا في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مقر المجموعة.

وقال دوغلاس إن قطاع النقل الجوي بكل أطيافه، من شركات الطيران والموردين إلى مزودي خدمات المجال الجوي، مسؤولون عن المساعدة في تقليل الانبعاثات الكربونية، وعلى الحلول أن تكون شاملة ومنسقة بدلاً من أن تكون منفردة ومتفرقة.

وتابع: "لقد اجتذبت شركات الطيران اهتماماً كبيرا في الأوساط البيئية العالمية، ويكمن التحدي الأكبر الذي يواجهنا كقطاع في تقديم مبادرات ذات مغزى يمكن أن تساعد بسرعة في احتواء وخفض انبعاثات الكربون".