410 طائرات أسطول «دبي لصناعات الطيران» بنهاية 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، أمس، عن النتائج الاستراتيجية والتشغيلية لقسم تأجير الطائرات «دبي لصناعات الطيران كابيتال» للعام الماضي، مشيرة إلى أن عدد الطائرات التي امتلكتها وأدارتها والتزمت بامتلاكها وإدارتها بلغ 410 طائرات، فضلاً عن تسليم والالتزام بتسليم أصول طائرات بقيمة تزيد على 1.75 مليار دولار (6.4 مليارات درهم).

وأفادت الشركة في بيان، بنمو محفظة الأصول المدارة والالتزام بإدارة محفظة أصول لأكثر من 125 طائرة بقيمة 3.5 مليارات دولار (12.8 مليار درهم).

ولفتت إلى إصدار ديون جديدة غير مضمونة بقيمة 1.9 مليار دولار (أكثر من 6.9 مليارات درهم)، موضحة أن نسبة الديون غير المضمونة إلى إجمالي الدين بلغت 61.5%.

وذكرت الشركة، أنها أعادت شراء أسهم عادية بقيمة 807 ملايين دولار، فيما تم خفض السندات مستحقة القبض من المساهمين بمبلغ 700 مليون دولار.

وبيّنت «دبي لصناعات الطيران» أن عدد عملائها بلغ 112 عميلاً من 56 دولة حتى نهاية العام الماضي، لافتة إلى أن أصول الطائرات المشتراة بلغ 13 طائرة، فيما بلغت أصول الطائرات المباعة 41 طائرة، بينما وصلت معاملات التأجير المنجزة إلى 35 معاملة.