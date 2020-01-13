تأثر رحلات «الاتحاد للطيران» إلى مانيلا بسبب بركان تال

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

قالت «الاتحاد للطيران» إن تأثر مطار مانيلا الدولي نينوي أكوينو والمناطق المحيطة به ببركان تال أدى إلى تأثر حركة رحلات «الاتحاد للطيران».

وأوضح متحدث باسم الشركة أنه تم تحويل رحلة «الاتحاد للطيران» رقم EY428 المتجهة من أبوظبي (AUH) إلى مانيلا (MNL) مساء أمس إلى هونغ كونغ (HKG)، وستتم مساعدة الضيوف المتأثرين في متابعة سفرهم إلى مانيلا بعد فتح المطار.

ولفت المتحدث إلى أن رحلة الاتحاد للطيران رقم EY423 المتجهة من مانيلا (MNL) إلى أبوظبي (AUH) امس شهدت تأخيراً، وجرى توفير الإقامة الفندقية للضيوف المسافرين على متن تلك الرحلة.

وأضاف أنه تم كذلك الغاء الرحلات التالية:

رحلة «الاتحاد للطيران» رقم EY421 من مانيلا إلى أبوظبي بتاريخ 13 يناير.

رحلة «الاتحاد للطيران» رقم EY424 من أبوظبي إلى مانيلا بتاريخ 13 يناير.

رحلة «الاتحاد للطيران» رقم EY423 من مانيلا إلى أبوظبي بتاريخ 13 يناير.

رحلة «الاتحاد للطيران» رقم EY428 من أبوظبي إلى مانيلا بتاريخ 13 يناير.

رحلة «الاتحاد للطيران» رقم EY421 من مانيلا إلى أبوظبي بتاريخ 14 يناير.

ومن المقرر أن تُستأنف الرحلات إلى ومن مانيلا عند فتح المطار، وتتوافر آخر مستجدات حالة الرحلات عبر موقعنا etiahd.com.

ويتولى فريق «الاتحاد للطيران» لخدمات الضيوف مساعدة الضيوف المتأثرين جراء ذلك.

وتراقب «الاتحاد للطيران» الوضع عن كثب وستواصل توفير آخر المستجدات.