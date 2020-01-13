«دبي للسلع المتعددة» يستقطب 1969 شركة جديدة في 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد مركز دبي للسلع المتعددة، تسجيل 1969 شركة جديدة خلال العام الماضي، ما يمثل مؤشراً إلى ثقة المستثمرين القوية باقتصاد دبي ومكانة المركز الرائدة، باعتباره إحدى أكثر مناطق التجارة والأعمال ترابطاً في العالم.

وأفاد المركز، في بيان أمس، بأنه اختتم عام 2019 بأقوى أداء للربع الرابع في أربع سنوات من حيث عدد الشركات الجديدة المنضمّة إليه، حيث انضمت 559 شركة جديدة إلى المنطقة الحرة التابعة للمركز خلال الربع الأخير، ما يمثل نمواً بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وأوضح المركز أنه في أكتوبر 2019، شهد انضمام 202 شركة جديدة، مسجلاً أعلى وتيرة نمو في شهر واحد خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أنه بشكل عام، ارتفع عدد الشركات الجديدة المنضمة إلى المركز بنسبة 5.4% على أساس سنوي.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليِّم، إن «(دبي للسلع المتعددة) يعتبر مركزاً عالمياً رائداً للتجارة ومنطقةَ أعمال متصلة في قلب إمارة دبي، ويسعدنا انضمام الشركات الجديدة من مجموعة متنوعة من التخصصات والقطاعات إلى المركز خلال عام 2019، ليصبح اليوم مقراً لأكثر من 17 ألف شركة».

وأضاف بن سليِّم: «لاشك في أن الأداء القوي الذي سجلناه في العام الماضي جاء ثمرةً لحرصنا الدائم على تلبية متطلبات الشركات المسجلة لدينا، وجهودنا الدؤوبة لتعزيز جودة وتميز خدماتنا، وتواصلنا الفعال مع مجتمعات الأعمال في جميع أنحاء العالم».

وأكد أن «مركز دبي للسلع المتعددة يواصل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي من الأسواق الدولية الرئيسة، بما فيها الصين والهند»، معرباً عن أمله في «استقطاب مزيد من الشركات خلال العام الجاري، وبالتالي زيادة حجم مساهمة المركز في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وتعزيز دوره في تحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات ككل».

الشركات الجديدة

تشمل قائمة الشركات الجديدة التي انضمت إلى مركز دبي للسلع المتعددة، شركات ناشئة، وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وشركات متعددة الجنسيات، تعمل في مجموعة متنوعة من القطاعات، ما يعزز تنوع بيئة الأعمال المتميزة التي يوفرها المركز ضمن مجتمع أبراج بحيرات الجميرا الذي يحتضن اليوم أكثر من 100 ألف شخص يعيشون ويعملون في بيئة مفعمة بالحيوية، ومدعومة بحلول وتقنيات ذكية تثري حياة الناس اليومية في إطار استراتيجية المنطقة الذكية للمركز.

أحمد بن سليِّم:

«(دبي للسلع) يواصل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي من الأسواق الدولية الرئيسة».