الأمم المتحدة: الإمارات نموذج عالمي في التنمية المستدامة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، البروفيسور تيجاني محمد باندي، أن دولة الإمارات نموذج عالمي في التنمية المستدامة، في ظل جهودها العالمية البارزة ودورها المهم في نشر حلول الطاقة المتجددة في العالم، مشيداً بدعمها المستمر لبرامج المنظمة، لاسيما على المستويين الإنساني والتنموي.

وقال باندي إن دولة الإمارات تمتلك رؤية فريدة حالية ومستقبلية في قطاع الطاقة المتجددة على الصعيد الوطني، وتنفذ العديد من المشروعات المهمة في هذا المجال، كما تعد دولة المقر للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وهو ما ينطلق من إيمانها بأهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة للشعوب.

وعن المشروعات التي تشارك الدولة في تنفيذها وتمويلها بقطاع الطاقة المتجددة بمختلف دول العالم، قال: «إنها جهود مهمة ودولة الإمارات تقدم نموذجاً يحتذى في هذا الشأن، فالدعم الذي تقدمه لا يقتصر على محيط بعينه، وإنما يمتد ليشمل العديد من مناطق العالم مثل مشروعات الطاقة المتجددة التي تقوم في دول الكاريبي ودول الباسفيك».

وأشاد باندي بدور دولة الإمارات لدعم برامج منظمة الأمم المتحدة، لاسيما على الصعيدين الإنساني والتنموي، معرباً عن سعادته بالوجود في دولة الإمارات، والمشاركة في أعمال دورة الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».

الإمارات تمتلك رؤية فريدة ومستقبلية في قطاع الطاقة المتجددة.