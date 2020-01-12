«نفط الهلال» تنفذ مبادرات لتعزيز الاستدامة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تعتزم شركة نفط الهلال، بذل جهود مكثّفة على مدى العقود المقبلة لضمان مستقبل أكثر استدامة على مستوى الشركة وفي المنطقة ككل.

وكشفت الشركة في بيان لها أمس، أنها تطمح إلى الحد بصورة أكبر من إحراق الغاز في محطتها في خور مور بإقليم كردستان العراق وهو أمر قطعت الشركة فيه إلى الآن شوطاً كبيراً، كما وضعت استراتيجيات لوقف استخدام المواد البلاستيكية كافة ذات الاستخدام الواحد.

ولفتت إلى أنها واصلت العمل على تحسين برامج الاستدامة المختلفة التي تنفذها في مواقعها في إقليم كردستان وفي الشارقة وغيرهما من المناطق، والتي تدعو إلى التقليل من استهلاك المياه والكهرباء والوقود.

وتطرق الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، مجيد جعفر، إلى هذه المساعي التي تُخصصها الشركة لتعزيز الاستدامة ضمن حديثه أمام منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي بأبوظبي أمس.