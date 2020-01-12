مستقبل الطيران يتصدر اهتمامات جناح «طيران الإمارات» في «إكسبو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعمل «طيران الإمارات» مع المختصين وشركائها في صناعة الطيران، لتقديم تجربة استثنائية لزوار «إكسبو 2020 دبي»، تظهر مستقبل الطيران، وسيضم الجناح عرضاً ضوئياً فريداً من نوعه كل ليلة، كما سيضم التقنيات والابتكارات المستقبلية وتجربتها تفاعلياً، وتضع الشركة حالياً اللمسات الأخيرة على هيكل المبنى.

وسيحظى زوار «إكسبو» بفرصة استثنائية لاستكشاف مستقبل الطيران التجاري، عند زيارة جناح «طيران الإمارات»، وذلك عبر تجارب تفاعلية وطائرات ثلاثية الأبعاد، ما سيمنحهم تجربة تفاعلية لمقصورة من دون نوافذ على متن طائرة أسرع وأخف وزناً دون إصدار أي ضجيج، فضلاً عن استكشاف العربات الآلية.

وسيتم منح كل زائر للجناح «بذرة» خاصة لالتقاط تجربته أثناء التفاعل مع النماذج المختلفة خلال التجول عبر الجناح، ليجري تخزينها وعرضها بعد انتهاء الجولة في فيلم متعدد الحواس بزاوية 360 درجة. وسيجري أيضاً عرض رسوم متحركة تستخدم نماذج ثلاثية الأبعاد للطائرات المستقبلية، لشرح ماهية علم الطيران وكيفية تحليق الطائرات، بينما سيوفر نموذج «السماء الأنقى» تجربة ثرية تسلط الضوء على قضايا الاستدامة الرئيسة.

وسيتمكن خبراء الطيران والمختصون من اختبار التقنيات والمشاركة في التجارب التي تجريها الأذرع الآلية، وتجربة المواد المركبة والطباعة رباعية الأبعاد والمحاكاة الحيوية (مجال النظم التي تحاكي العمليات البيولوجية)، والتصميم التوليدي ومواد الشفاء الذاتي. يمكن للزوار أيضاً تصميم طائراتهم المستقبلية والتحليق بها، وذلك باستخدام واجهة تفاعلية عبر جهاز محاكاة طيران. وستوفر الشاشات المجسمة الكبيرة نتائج فورية تتعلق بقرارات التصميم. وستوفر «طيران الإمارات» أيضاً تصوراً لمطار المستقبل، ليتمكن الزوار من معرفة كيف يمكن للقياسات الحيوية وتحليلات البيانات والتقنيات الذكية أن تغير تجربة المسافرين. وسيتاح للزوار أيضاً استكشاف الابتكارات في النظم الجمركية والأمنية، وفي مناولة الأمتعة، والنقل بالطاقة الكهربائية، ونظم إدارة النفايات الذكية.

الجناح يقدم تجربة تفاعلية لمقصورة دون نوافذ على متن طائرة أسرع وأخف وزنا دون إصدار أي ضجيج.