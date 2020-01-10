«غوغل» تختار دبي ضمن أهم 10 وجهات عالمية للسياحة في 2020

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

اختارت شركة «غوغل» مدينة دبي ضمن قائمة أهم 10 وجهات عالمية للسفر في 2020، وأكثرها شعبية، استناداً إلى بيانات البحث العالمية، وبناءً على معدل البحث عن الفنادق والوجهات حول العالم على موقعها.

وتقارن منهجية البحث لدى الشركة عدد عمليات البحث عن الفنادق بتواريخ السفر في عام 2020، بعدد مماثل من عمليات البحث من 2018 إلى 2019.

وتستند البيانات إلى الوجهات التي يهتم بها الأشخاص من جميع أنحاء العالم للسفر إليها خلال العام الجاري، وشملت قائمة أهم 10 وجهات، إلى جانب دبي، كلاً من طوكيو وسيؤول وبانكوك ومارسيليا وبيرث، وغيرها.

في الوقت ذاته، عرضت شركة «غوغل» بعض النصائح المفيدة لمساعدة المسافرين على اختيار أفضل فندق لرحلتهم في عام 2020، تتضمن أفضل الأوقات للزيارة، وأسعار الفنادق المعتادة لتواريخ السفر. وأظهرت بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، أن الإمارة استقبلت 15 مليون زائر دولي، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، بما يعادل 1.36 مليون زائر شهرياً، مقابل 14.3 مليون زائر استقبلتهم الإمارة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته نحو 5%.

- اختيار دبي تم بناءً على معدل البحث عن الفنادق والوجهات حول العالم.