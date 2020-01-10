«دستيلادو».. مشروع ناشئ للقهوة سهلة التحضير

المصدر: سامح عوض الله - دبي

دفع حب رائد الأعمال المواطن، مانع خلفان، صاحب مشروع «دستيلادو» الناشئ للقهوة التخصصية، إلى ابتكار أبسط الطرق التي يمكن أن تساعد المستهلكين على تحضير القهوة لإسعادهم.

وقال خلفان إنه عندما اكتملت فكرة المشروع تقدم للحصول على رخصة تاجر، التي تصدرها اقتصادية دبي لرواد الأعمال الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، ليبدأ بيع قهوته التي تلقى رواجاً لافتاً.

وأضاف خلفان لـ«الإمارات اليوم» أنه يسعى من خلال مشروعه إلى توفير مختلف أنواع القهوة للمستهلك، للاستمتاع بها دون الحاجة إلى معدات القهوة المتخصصة، موضحاً أن كل ما يحتاج إليه المستهلك هو كوب وماء ساخن، ومن ثم يمكنه تحضيرها في أي وقت وأي مكان.

ثقة الزبائن

وأشار خلفان إلى أنه عرف رخصة تاجر عن طريق أصدقائه، فقام بالحصول عليها إلكترونياً بسهولة من خلال موقع: dedtrader.ae، الأمر الذي عزز من ثقة المتعاملين لديه.

وأكد أنه بمجرد الحصول على رخصة تاجر، يصبح المشروع قانونياً ويزيد من ثقة الزبائن، كما يضمن الحقوق الفكرية والاقتصادية.

فلاتر القهوة

وأوضح خلفان أن مشروعه عبارة عن فلاتر للقهوة المختصة، التي تغني عن أجهزة ومعدات قد يكون سعرها مرتفعاً على المستهلك، الذي ربما يرغب في تجربة أنواع مختلفة من القهوة العالمية، لافتاً إلى أنه يتعامل مع أحد محال تحميص القهوة الإماراتية للحصول على أنواع مختلفة، يكون بعضها حصرياً له فقط.

وتابع أنه يتم طحن القهوة بعد استلام الطلبية، وذلك للتأكد من الإبقاء على جودة القهوة بعد أطول فترة ممكنة، ثم تتم تعبئتها في الفلاتر عن طريق جهاز يستخدم لتعبئة المواد المطحونة بوزن معين، وبعد ذلك تغلق هذه الفلاتر يدوياً للتأكد من عدم وجود تسريبات، ومن ثم تتم تعبئة هذه الفلاتر في الأظرف المختصة التي تحفظ جودة القهوة لنحو ستة أشهر، على أن يتم إغلاق هذه الأظرف لاحقاً وتعبئتها في صناديق أنيقة.

تجارة البن

وبيّن خلفان أن مشروع «دستيلادو» للقهوة يأتي ضمن نشاط تجارة البن، وهو بيع حبوب البن المجفف (القهوة)، سواء في شكل سائب، أو بعد تعبئتها في عبوات ذات أوزان مختلفة.

وأكد أنه بالنسبة لأي مشروع جديد، فإن عليه أن يلبي حاجة السوق، وأن يمتلك سمات مميزة تضمن له الاستمرارية في ظل بيئة شديدة المنافسة، لافتاً إلى أن المنافسة تمثل دائماً الحافز الأول لتقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة، تكفل لصاحبها زيادة حصته السوقية من العملاء.

رخصة تاجر

إلى ذلك، أفاد قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، بأنه أصدر 4281 رخصة تاجر، منذ إطلاق المبادرة عام 2017 وحتى بداية يناير الجاري، موضحاً أن الجنسية الإماراتية شكلت 2835 رخصة، بنسبة 66% من إجمالي الرخص الصادرة. وأضاف أن الإناث استحوذن على النسبة الأعلى من الرخص، حيث شكلن نحو 61% من عدد الرخص (2597 رخصة)، فيما شكّل الذكور نسبة 39% (1684رخصة).

يشار إلى أن رخصة تاجر تُعنى بترخيص المشروعات التجارية والناشئة المبتكرة، التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وتضم مميزات الحصول على الرخصة تقديم الاستشارات اللازمة لممارسة المشروعات، إضافة إلى الحصول على عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي للأنشطة التجارية، فضلاً عن الاستفادة من التسهيلات البنكية، والحصول على رمز المستورد الجمركي لتسهيل الاستيراد والتصدير عن طريق: www.dubaitrade.ae، علاوة على إصدار بطاقة المنشأة وتوظيف ثلاثة موظفين، والتعاقد مع شركات التوظيف المؤقت، إلى جانب المشاركة في المعارض والمؤتمرات وورش العمل.

فكرة المشروع

أوضح رائد الأعمال المواطن، مانع خلفان، صاحب مشروع «دستيلادو» للقهوة، أن فكرة المشروع جاءته عام 2018 بعد أن صار محباً للقهوة المختصة، لاسيما ما يعرف باسم «الكيمكس» chemex أو «v60» وهي قهوة الفلتر.

وأضاف أنه كان يحمل ذلك الكيس الكبير وبه «غرشة الكيمكس»، والمطحنة اليدوية والفلاتر الخاصة بـ«الكيمكس»، والميزان وأكياس القهوة، عندما يذهب إلى العمل أو زيارة الأقارب، حتى شعر بالملل من هذا الأمر، مشيراً إلى أن ذلك جعله يكتشف وجود الفلاتر في اليابان ومن ثم طلبها وجربها.

وتابع خلفان أنه فور تجربة القهوة من قبل أصدقائه وأقاربه، التي أعجبتهم كثيراً، خطرت على باله فكرة «دستيلادو» للقهوة، ومعناها «القهوة المقطرة» باللغة الإسبانية.

وأشار إلى توافر منتجات المشروع بأفرع «سناكات كافيه» في أبوظبي ودبي وعجمان ورأس الخيمة.

- المشروع يأتي ضمن نشاط تجارة البن، وهو بيع القهوة المجففة سواء السائبة أو المعبأة.

- المنافسة تمثل دائماً الحافز الأول لتقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة.

مانع خلفان:

«بمجرد الحصول على رخصة تاجر، يصبح المشروع قانونياً ويزيد من ثقة الزبائن».

66 %

من إجمالي الرخص الصادرة، استحوذ عليها المواطنون.