المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت "غوغل" عن اختيار دبي ضمن أهم 10 وجهات عالمية للسفر في 2020 بناءاً على معدل البحث عن الفنادق والوجهات حول العالم على موقعها.

يشار إلى أن إمارة دبي استقبلت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي أكثر من 12،08 مليون زائر دولي بزيادة نسبتها 4.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"، مع تواصل ارتفاع أعداد الزوّار من الأسواق الرئيسة والناشئة، بما لذلك من انعكاس إيجابي على إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي وإسهام مباشر في ترسيخ مكانتها بين أبرز الوجهات السياحية العالمية.