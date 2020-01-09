اقتصادية دبي تقدّم تسهيلات مصرفية لأصحاب الرخص الفورية

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أطلقت اقتصادية دبي مبادرة جديدة لتعزيز ممارسة الأعمال في الإمارة، من خلال مساعدة أصحاب الرخص الفورية على فتح حسابات مصرفية فوراً، بالتعاون مع بنك دبي التجاري، فضلاً عن تقديم تسهيلات مصرفية لهم، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجيتها التي تركز على تسهيل مزاولة الأعمال وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية في دبي.

وأوضحت اقتصادية دبي أن خدمة الرخصة الفورية توفر حلاً نموذجياً ملائماً لرجال الأعمال، الذين بات بإمكانهم الآن الحصول على رخصة تجارية بأقصر وقت ممكن، تمكنهم من تأسيس الأعمال التجارية ومزاولتها في دبي بسهولة، في خطوة واحدة، من دون الحاجة إلى عقد تأسيس، وعقد إيجار موقع للشركة خلال السنة الأولى، على أن يتم تحديد الموقع وإرفاق عقد تأسيس الشركة عند التجديد.

وقال مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، عمر المهيري، لـ«الإمارات اليوم» إن «اقتصادية دبي تسعى، من خلال الرخصة الفورية، إلى تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من مزايا دبي التنافسية وتحفيز بيئة الأعمال، إضافة إلى كونها الجهة الحكومية المنوط بها تنظيم النشاط الاقتصادي في إمارة دبي، والمعنية بدعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة».

وأضاف أن «جهود اقتصادية دبي تسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل، تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية».

من جانبه، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري، أميت مالهوترا، إن «خدمة الرخصة الفورية تعتبر الحل المبتكر الذي يساعد الشركات على الحصول على خدمات التراخيص التجارية بسرعة وسهولة، ما يسهم في تعزيز اقتصاد الدولة».

وأكد التزم «دبي التجاري» خلال الـ50 عاماً الماضية بمواصلة دعمه للشركات والعملاء في دولة الإمارات، من خلال توفير منتجات وخدمات مبتكرة تتماشى مع هدفه في أن يكون بنكاً رقمياً بالكامل.

يشار إلى أن بإمكان أصحاب المشروعات، من خلال «الرخصة الفورية»، الحصول على ترخيص تجاري عام عبر الإنترنت، حيث يشمل ذلك نشاط التجارة العامة، إضافة إلى كل الأنشطة التي لا تحتاج إلى موافقات خارجية، ويسمح بها لكل من المواطنين والمقيمين.

4166 رخصة فورية

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 4166 رخصة بشكل فوري، منذ إطلاق خدمة الرخصة الفورية في يوليو 2017 وحتى اليوم. وتوزعت تلك الرخص على أنشطة عدة، تصدرتها الأنشطة التجارية (3113 رخصة) بنسبة 75%، والمهنية (1052 رخصة) بنسبة 25%، والصناعية (رخصة واحدة فقط).

مزايا

توفر الرخصة الفورية خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، والحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، فضلاً عن عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي من خلال الإجراء نفسه بشكل فوري، إضافة إلى الحصول على بطاقة المنشأة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب فوراً، بجانب الحصول على بطاقة المنشأة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، من خلال رسالة نصية تفيد بإمكانية توظيف ثلاثة موظفين.