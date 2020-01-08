عام 2020 يجلب الحظ لـ6 مغتربين في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فوجئ فائز المليون دولار في السلسلة 320 خلال مشاهدته السحب المباشر على صفحة "فيس بوك" لسوق دبي الحرة، الذي عقد صباح يوم الثلاثاء في الصالة (سي).

وأجري السحب لمليونير الألفية، كولم مكلوغلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، ورميش سيد امبي، المدير التنفيذي للعمليات، وشنيد السباعي، نائب رئيس أول للتسويق، ومنى آل علي، نائب رئيس أول للموارد البشرية، ومايكل سشميدت، نائب رئيس أول، دعم مبيعات التجزئة.

وصاحبة المليون دولار في السلسلة 320، رقم التذكرة 3680، السيدة (دانة ر)، البالغة من العمر 33 عاماً وهي أمريكية مقيمة في دبي، قد أصبحت أكثر ثراءاً بفوزها من خلال سحوبات سوق دبي الحرة.

واشترت دانة المقيمة في دبي منذ ثلاثون عاماً والتي تعمل في شركة قابضة تذكرتها للمرة الأولى من سوق دبي الحرة في مطار دبي الدولي، وذلك عندما سافرت ليوم واحد إلى البحرين في شهر ديسمبر. والجدير بالذكر، أنها على مدار الثلاثة أشهر الماضية كانت تشتري التذاكر عبر الإنترنت.

وعلقت دانة قائلة: "أنا سعيد للغاية لأنني فزت ، وهذا يظهر فقط أن عرض سوق دبي الحرة هو سحب موثوق به. ويا لها من بداية رائعة لعام 2020 ، شكراً جزيلاً لسوق دبي الحرة"

وبعد سحب مليونير الألفية ، تم الإعلان أيضًا عن سيارتين وثلاثة فائزين بالدراجات النارية. وفاز عمر جلال علوى، سوري الجنسية البالغ من العمر 40 عاما بسيارة

BMW 750Li xDrive M Sport (Mineral White)، في السلسلة 1741 ورقم التذكرة 0211.

ويعمل عمر جلال علوي، في بلدية دبي واشترى أول تذكرة له على الإطلاق عندما سافر إلى دمشق لقضاء عطلة قصيرة. وقد عبر عن فرحته قائلاً: "أود أن أشكر دبي وسوق دبي الحرة على هذه الهدية الكبيرة التي جعلتني سعيدا للغاية. لم أكن أتوقع الفوز بأول تذكرة"

أما الفائز الثاني بسيارة مرسيدس بنز اس560 سوداء، في السلسة 1742 صاحب تذكرة رقم 1127، هو البنغلاديشي سالم يعقوب، البالغ من العمر 35 عامًا وهو مقيم في عجمان وصاحب مركز للتسوق في عجمان ويشتري التذاكر عبر الإنترنت لمدة عام.

والفائز الثالث بدراجة نارية (اف تي ار 1200 اس)، هو الفلبيني المقيم في الشارقة، مارك لوي سيليستينو، في السلسلة 392 صاحب تذكرة رقم 0404. ومارك في عطلة حالياً ولا يعلم بالمفاجأة التي تنتظره من سوق دبي الحرة.

وفي السلسلة 393، كانت من نصيب النيبالي، سمير ديوان راي صاحب التذكرة رقم 0264 والبالغ من العمر 42 عاماً وهو مقيم في دبي منذ 10 سنوات، ويعمل في خدمة كبار العملاء في طيران الإمارات في مطار دبي الدولي