اقتصادية دبي تطلق مبادرة جديدة لدعم أصحاب الرخص الفورية

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أطلقت اقتصادية دبي مبادرة جديدة لتعزيز ممارسة الأعمال في الإمارة من خلال مساعدة أصحاب الرخص الفورية على فتح حسابات مصرفية فورية بالتعاون مع بنك دبي التجاري. وتأتي المبادرة في إطار استراتيجيتها التي تركز على تسهيل مزاولة الأعمال وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية في الإمارة،

وتساعد المبادرة أصحاب الرخص الفورية التي تصدرها اقتصادية دبي على فتح حسابات بنكية وتقديم تسهيلات مصرفية لهم. إذ توفر خدمة الرخصة الفورية حلاً نموذجياً ملائماً لرجال الأعمال الذين بات بإمكانهم الآن الحصول على رخصة تجارية بأقصر وقت ممكن تمكنهم من تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي بسهولة في خطوة واحدة دون الحاجة إلى عقد تأسيس وعقد إيجار موقع للشركة خلال السنة الأولى على أن يتم تحديد الموقع وإرفاق عقد تأسيس الشركة عند التجديد.

وقال مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، عمر المهيري لـــ "الإمارات اليوم" إن : "اقتصادية دبي تسعى من خلال الرخصة الفورية إلى تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من مزايا دبي التنافسية وتحفيز بيئة الأعمال، بالإضافة إلى كونها الجهة الحكومية المنوط بها تنظيم النشاط الاقتصادي في إمارة دبي والمعنية بدعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة كونها تركز على تسهيل مزاولة الأعمال"، مشيرا الى أن جهود اقتصادية دبي تسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية".