جناح رومانيا في «إكسبو» يستعرض «الطبيعة الجديدة» والنمو المستدام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت رومانيا أن تكون «الطبيعة الجديدة» هي شعار جناحها المشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث ستعرض من خلاله رومانيا مجموعة من المساهمات تغطي قطاعات عدة، هي: التكنولوجيا، الشركات الصغيرة والمتوسطة، البيئة، الطاقات المتجددة، التكنولوجيا الحيوية. كما ستنظم رومانيا على مدار ستة أشهر فعاليات فنية ودبلوماسية ومعارض دائمة ومؤقتة، إضافة إلى أنشطة ثقافية وضيافة.

وسيعكس الجناح العلاقة الوثيقة بين الرومانيين والطبيعة، وهي علاقة تروج للنمو الاقتصادي المستدام والإبدع العلمي.

وسيكون للجناح ثلاثة سفراء للطبيعة الجديدة، وستُسلّط أعمالهم المتميزة في مجالات مثل الفن والاقتصاد والعلوم؛ الضوء على الارتباط الوثيق بين الإنسان وعالم الطبيعة.

وستكون هناك منطقة مخصصة للتعليم والابتكار في الدور الأول من أدوار الجناح، حيث يمكن للصغار والكبار الاطّلاع على معلومات حول البيئة الطبيعية والتقنيات الناشئة في رومانيا. وسيسمح الاعتراف الرقمي للزوار برؤية أنفسهم والبصمات التي يتركونها على الإنترنت. ولدى رومانيا موارد ضخمة من المياه المعدنية، تتجمع في نحو 2000 ينبوع، وتحتوي تلك الينابيع على 60% من موارد المياه المعدنية الأوروبية.

وتعد دلتا نهر الدانوب الرومانية، ثاني أكبر دلتا من نوعها في أوروبا، بعد دلتا نهر الفولغا، وتتمتع بأفضل حماية، وتكونت هذه الدلتا على مدى أكثر من 10 آلاف عام، وهي الوجهة النهائية لنحو 67 مليون طن من الغرين والرسوبيات، بما يعادل حجم 10 أهرامات بحجم الهرم الأكبر في مصر، والتي تنهمر من جبال الألب وتترسب كل عام.