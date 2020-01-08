«الاتحادية للتنافسية»: استحداث تأشيرة متعددة الدخول يعزز مكانة الدولة السياحية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أشادت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بموافقة مجلس الوزراء على استحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات لكل الجنسيات، ما يزيد من القدرة التنافسية لدولة الإمارات باعتبارها واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم.

وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله ناصر لوتاه، في بيان، أمس، أن دولة الإمارات نجحت خلال زمن قياسي في أن تتبوأ مكانة مرموقة على خارطة السياحة العالمية، وباتت من أهم الوجهات العالمية لقطاع الأعمال والعائلات في آن معاً.

وأضاف أننا «في دولة الإمارات تعودنا من القيادة الرشيدة دائماً على تحديث القوانين والتشريعات لتواكب التطور العالمي، بما يسهم في الارتقاء بتنافسية الدولة والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته المختلفة، ومنها القطاع السياحي الذي بات يمثل صناعة مهمة تتنافس فيها كبرى الدول في العالم».

وأكد لوتاه أن الإحصاءات الوطنية تثبت بالأرقام، قدرة الدولة التنافسية في مجال السياحة، حيث تجاوز عدد إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال النصف الأول من العام 2019، نحو 61.7 مليون مسافر، فيما بلغ إجمالي عدد رحلات الطيران في مطارات الدولة خلال الفترة نفسها من العام، 323 ألف رحلة، في حين تجاوز عدد نزلاء الفنادق والشقق الفندقية في الدولة، خلال النصف الأول من العام الماضي، 13 مليون نزيل.