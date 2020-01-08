«المشرق» يقدّم خدمات حساب الضمان لجمعيات المُلّاك في «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك المشرق، أمس، عن توقيعه اتفاقية مع مركز دبي المالي العالمي، تتيح للبنك فتح حسابات الضمان لجمعيات الملاك التابعة لسلطة مركز دبي المالي العالمي، كما أصبح بإمكان البنك، أيضاً، بموجب لوائح مركز دبي المالي العالمي، تقديم الخدمات لشركات جمعيات الملاك. ووقّع الاتفاقية كل من العضو المنتدب رئيس قسم التمويل العقاري والاستشارات في بنك المشرق، زين قريشي، ونائب الرئيس الأول ومسجّل العقارات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، جابر السويدي.

وسيقوم بنك المشرق، بموجب هذه الاتفاقية، بتقديم منتجات وحلول المعاملات المصرفية العالمية لشركات جمعيات الملاك، ما يوفر لهم مجموعة واسعة من حلول الدفع المبتكرة. كما ستضمن الاتفاقية الإدارة المستقلة لحسابات جمعيات الملاك، وستتيح جمع مساهمات رسوم الخدمة للملاك في كل حساب على حدة، مع مراقبة مستويات إنفاقهم على ميزانياتهم المعتمدة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، أحمد عبدالعال: «نحن ملتزمون بدعم القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يمثل ركيزة حيوية للاقتصاد الوطني، وتضمن هذه الشراكة مع مركز دبي المالي العالمي تلبية احتياجات جمعيات الملاك والاحتياجات المصرفية المتنوعة لأعضائها».

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «نرحب بتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك المشرق، أحد شركائنا الاستراتيجيين، لدعم خدماته لشركات التطوير العقاري وجمعيات الملاك في المركز المالي».