محمد خليفة المبارك: قرار تغيير نظام التأشيرات السياحية يرسخ مكانة دولة الإمارات عالمياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي محمد خليفة المبارك، "نثمن في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي هذا القرار الذي يؤكد على أنّ مسيرة الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" مستمرة بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،وجهودهما لترسيخ مكانة دولة الإمارات في مصاف الدول العالمية الرائدة كمنارة حضارية إنسانية تجتذب جميع الجنسيات من مختلف الثقافات والدول. ونؤكد في الدائرة أنّ هذا القرار الاستثنائي يأتي انسجاماً مع تخطيط الدولة للخمسين عاماً القادمة استشرافاً لمستقبل النهضة والاستدامة مما سيوفر الكثير من الجهد والوقت على السياح لاختيار العاصمة أبوظبي كوجهة مفضلة على مدار العام لقضاء الإجازة برفقة عائلاتهم أو لاستكشاف الإمارة، وبخاصة مع ما تتمتع به دولتنا من مقومات سياحية طبيعية خلاّبة ومتميزة وقلاع وحصون ومتاحف ومراكز ثقافية وأثرية إلى جانب ما توفره من خدمات عالمية المستوى تبرز ما تكتنزه دولة الإمارات من إرث تاريخي عريق ضارب في عمق التاريخ يكشف حياة الأجداد وما بذلوه من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار الذي ننعم به اليوم".

وأضاف المبارك: "نشكر قادتنا على هذه الجهود والشكر موصول لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي لا يألو جهداً في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ مكانة دولتنا وإمارة أبوظبي بشكل خاص كوجهة عالمية مفضلة يتوافد إليها السياح من مختلف أرجاء العالم".