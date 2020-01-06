بيان من الاتحاد للطيران حول الحرائق التي تشهدها استراليا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تعتبر الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، استراليا سوقا أساسياً مهماً على شبكة وجهاتها، حيث تشغل رحلاتها اليومية إلى المدن الاسترالية الكبرى و هي سيدني، ملبورن وبريزبن.

وتفخر الاتحاد بتوظيف أكثر من 300 موظف من الجالية الاسترالية خارج استراليا، حيث يقيم معظمهم مع عائلاتهم في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مركز الشركة. ويصل عدد الاستراليين العاملين والمقيمين في دولة الإمارات إلى 16,000.

ومع انتشار الحرائق المدمرة في مناطق مختلفة من استراليا، قررت الاتحاد للطيران إلغاء رسوم تبديل الرحلات للمواطنين الاستراليين المتأثرين بهذه الكارثة، على أن يطبق هذا الإجراء على الرحلات المنطلقة من وإلى استراليا.

وعليه، نهيب المواطنين الاستراليين المقيمين في دولة الإمارات، أو المقيمين في استراليا والراغبين بتغيير رحلاتهم مع الاتحاد للطيران، التواصل مع مكاتب خدمات ضيف الاتحاد في الإمارات على الرقم +97160055666 أو في استراليا على الرقم +611300532215.

كما ستتعاون الشركة مع الهلال الأحمر الإماراتي لجمع التبرعات داخل الدولة في إطار حملات المساعدة.