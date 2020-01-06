"اتصالات" تطلق أول منظومة اتصال من نوعها عبر خدمة CloudTalk لقطاع الأعمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت "اتصالات" عن إطلاقها خدمة CloudTalk، أول منصة موحدة لخدمات الاتصال من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولعملاء قطاع الأعمال في الدولة.

وتفصيلاً، وقعت "اتصالات" اتفاقية شراكة مع مؤسسة ريبون كوميونيكيشنز (Ribbon Communications)، تقوم على أساسها "اتصالات"، ومن خلال خدمة CloudTalk بتوفير حلول اتصال سحابية آمنة ومتطورة لعملاء قطاع الأعمال في الدولة، وبالشكل الذي يلبي احتياجاتهم المتزايدة من الاتصالات المحلية والدولية.

وتعتمد هذه الخدمة على تكنولوجيا الحوسبة السحابية بتقنية (PBX) التي ستحل محل الأجهزة القديمة، والتي تمكّن العملاء من التحول إلى الخدمة الجديدة بسرعة كبيرة والتمتع بدرجة عالية من كفاءة الأداء، ضمن الحد الأدنى من الوقت اللازم لبدء الاستخدام الفعلي للخدمة، في حين تمنح طريقة الدفع القائمة على نموذج Pay-As-You-Grow للعملاء المرونة في العمل في بيئات اتصال سهلة ومريحة ومتعددة القنوات، والتركيز على الإنتاجية أكثر من الاهتمام والتركيز على بنية الاتصالات التحتية.

كما تمنح خدمة CloudTalk المستخدمين ميزة الانتقال السهل بين الأجهزة المختلفة والمتنوعة، ضمن الزمن الفعلي ومن أي مكان، في حين تمنح هذه الخدمة المتطورة وغير المسبوقة العملاء الكثير من الفرص والإمكانيات مثل؛ خدمة الرسائل الفورية، وعقد المؤتمرات والاجتماعات المباشرة عبر الفيديو، ومشاركة محتويات شاشة الحاسوب، وتطبيقات الهاتف المتحرك، وغيرها مما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى تجربة المستخدمين، وبالشكل الذي يسهم في زيادة كفاءة التشغيل ورفع الإنتاجية.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في "مجموعة اتصالات" سلفادور أنجلادا، "نحن سعداء بإطلاق خدمة CloudTalk بالتعاون مع شركائنا Ribbon Communications.

ونحن على ثقة بأن هذه الخدمة الآمنة والسريعة المعتمدة على تقنية الحوسبة السحابية ستحمل معها الكثير من الفوائد التي ستصب في خدمة ومصلحة قطاع الأعمال في الدولة، عبر الاستفادة من خدمات اتصالات سهلة ومرنة. مضيفاً أن قيام "اتصالات" بإطلاق هذه المنصة الفريدة من نوعها، سيجعل منها المزود الوحيد في الدولة لخدمات الاتصالات السحابية، وبتكاليف منخفضة، وهو ما يجسد التزاماتها الدائمة والمستمرة بتوفير أحدث الخدمات والحلول التقنية المبتكرة التي تساند العملاء من الشركات وقطاع الأعمال في رحلتهم نحو التحول الرقمي".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والنائب التنفيذي للرئيس لشؤون تطوير الأعمال بشركةRibbon Communications باتريك جوغيرست: "نتطلع من وراء إطلاق خدمة CloudTalk إلى تمكين الشركات من التمتع بحلول اتصالات أمنة وذكية وضمن الزمن الفعلي، ويشرفنا أن نقوم بتنفيذ هذا المشروع الرقمي المتقدم والطموح بالتعاون مع "اتصالات"، وبالشكل الذي يجسد مكانتها الريادية في فضاء التحول الرقمي".